У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы

За паузу Горецка подкачался. В его случае это – целое приключение.

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C лета-2016 по лето 2018-го Transfermarkt зафиксировал у Леона Горецки 13 травм. Врачи «Шальке», «Баварии» и сборной Германии не знали, почему так много.

Однажды Горецка высказался сам:

«У меня обнаружили хроническое воспаление желудка. Думаю, все это возникло, потому что я иногда позволяю себе вредную пищу. Из-за этого заболевания мне не удается нормально восстанавливаться. Я прошел обследование в обычном госпитале. Мой лечащий врач порекомендовал мне диету, которая избавит меня от проблем».

С того момента Горецка не ест:

🌰 Орехи.

🍚 Глютен.

🐷 Свинину.

🍼 Некоторые молочные продукты. Молоко не пьет вообще.

Мышечных травм стало меньше. «Знаете, моя диета помогла мне стать здоровее. У меня практически нет проблем со здоровьем. Я стал лучше восстанавливаться».

Еще Горецка рассказывал, что из-за болезни у него были небольшие проблемы с набором веса. Сейчас, когда хроническое воспаление желудка не мешает, он налег на тренажерку и оброс мышцами.