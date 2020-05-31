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У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы
Таким Леон Горецка был в «Шальке» – обычный щуплый парень.
Таким стал в «Баварии».
Даже до паузы в чемпионате Германии он выглядел по-другому.
За паузу Горецка подкачался. В его случае это – целое приключение.
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C лета-2016 по лето 2018-го Transfermarkt зафиксировал у Леона Горецки 13 травм. Врачи «Шальке», «Баварии» и сборной Германии не знали, почему так много.
Однажды Горецка высказался сам:
«У меня обнаружили хроническое воспаление желудка. Думаю, все это возникло, потому что я иногда позволяю себе вредную пищу. Из-за этого заболевания мне не удается нормально восстанавливаться. Я прошел обследование в обычном госпитале. Мой лечащий врач порекомендовал мне диету, которая избавит меня от проблем».
С того момента Горецка не ест:
🌰 Орехи.
🍚 Глютен.
🐷 Свинину.
🍼 Некоторые молочные продукты. Молоко не пьет вообще.
Мышечных травм стало меньше. «Знаете, моя диета помогла мне стать здоровее. У меня практически нет проблем со здоровьем. Я стал лучше восстанавливаться».
Еще Горецка рассказывал, что из-за болезни у него были небольшие проблемы с набором веса. Сейчас, когда хроническое воспаление желудка не мешает, он налег на тренажерку и оброс мышцами.
В начале сезона, когда у Горецки появился прогресс в качалке, его спросили о тренировках. Ответ:
«Я играю в центре поля. Мне нужно быть жестче, чтобы выигрывать единоборства. Мне приятно, что вы заметили мой прогресс. Надеюсь, это лучше скажется на моей игре».