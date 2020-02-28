💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду
Вы точно замечали здоровяка на фланге «Вулверхэмптона». Для тех, кто не знает: это Адама Траоре, ему 24 года, его рост – 178 см, а вес – 87 кг. Габариты не мешают скорости и эффективности. По фактам:
- В сезоне-2016/17 в матче против «Арсенала» он разогнался до 37 км/ч. Рекорд скорости в АПЛ.
- Им восхищался даже Гвардиола: «Он машина. Невозможно остановить такого здоровяка, когда он сильно разгоняется».
- Еще один рекорд Премьер-лиги – в матче с «Уотфордом» Траоре сделал 15 успешных обводок. По данным Opta, это лучший результат с февраля 2015-го, когда Карим Баллараби из «Байера» сделал 17 обводок в матче с «Вердером».
- В этом сезоне у Траоре 6 голов – уже лучшая планка в карьере.
Методика Траоре: генетика + курс бега + диета без сладкого
Траоре изменила Англия. В академии «Барселоны» он был таким.
Такой он сейчас.
Траоре ударился в качалку, когда перешел в «Астон Виллу» и понял местные особенности: «В АПЛ сложно. Здесь много жестких контактов, после которых я отлетал. Даже соперники, которые были ниже меня на голову, играли жестче, они были сильнее и крепче. И тогда я понял: важно привести свою форму в такое состояние, чтобы стать конкурентоспособным в Англии. Где бы я ни играл, я всегда занимался дополнительно с клубными физиотерапевтами и тренерами».
Траоре заморочился: подсел на диету (никаких жиров, алкоголя, сладкого) и нанял личных физиотерапевта, диетолога, массажиста.
Он вообще не работает с железом – только с собственным весом. «Мне не нужны специальные тренажеры, я работаю только с собственным весом. Мои личные физиотерапевты и тренер составили программу, идеально сочетающуюся с командными тренировками. Так мое тело лучше воспринимает нагрузки, и от них больше пользы».
The Sun добавляет: у Траоре генетически хорошо переносит тренировки. Когда он был в «Барселоне» и тело не обросло горой мышц, у него уже были большие сильные ноги и жилистый торс. Траоре оставалось лишь систематизировать нагрузки, чтобы добиться хорошего результата.
Необычную для такой массы скорость Траоре нарабатывал с детства. Он регулярно занимался бегом. Не только по желанию – его быстрорастущим тканям нужно было движение. «Иначе потом связки бы здорово болели. Бегать мне рекомендовали врачи», – рассказывал Траоре.
В Англии, чтобы не потерять в подвижности после силовых тренировок, он связался с чемпионом ОИ-2004 бегуном Дарреном Кэмпбеллом. Тот помог ему с программой для отдельных беговых тренировок.
Траоре вырос в районе эмигрантов среди криминала и мелкой торговли
SportBible приводит слова главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту о мотивации Траоре: «Он каждый день работает на тренировках в бешеном режиме. Он невероятен. Один из самых больших профессионалов, которых я когда-либо видел». У самого Траоре недавно спросили о желании сделать карьеру в бодибилдинге и получили быстрый ответ – он думает только о футболе, и так было всегда.
Траоре родился в Испании и до 15 лет жил в Лос-Блоке – район Оспиталитета, где проживают африканские эмигранты и беженцы. Траоре не раз подчеркивал, что у парней в тех районах было три пути: либо преступность, либо торговать чем-нибудь, либо футбол. Он и его брат (Моха Траоре, сейчас играет за «Эркулес») выбрали третий вариант.
В интервью Sport.es Траоре признавался: их с братом неоднократно вербовали уличные банды. Сам же он много раз сталкивался с уличными разборками – драки на ножах, перестрелки, мордобои. «Такой образ жизни приносит в первое время много денег. И очень повезет, если ты выживешь. У меня было много друзей детства, которые вырастали и вступали в банды. Жизнь некоторых из заканчивалась очень печально.Я хотел играть в футбол и всегда мечтал о том, чтобы вырваться из этого района».
Траоре до сих пор благодарит лучших друзей и родителей, что они помогли ему с выбором правильного пути. Он редко приезжает в Оспиталитет, а когда приезжает, то постоянно сталкивается с вопросом о том, как он так раскачался.
«Я всегда отвечаю, что этого требует английский футбол, что я занимался без железа. Но мне не верят. Пусть так. Я рад, что моя жизнь связана с футболом, а не с убийствами, наркотиками и легкими деньгами».