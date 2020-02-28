💪🏿Самый накаченный футболист АПЛ – тренировки без железа (никто не верит!) и предложение вступить в уличную банду

Траоре ударился в качалку, когда перешел в «Астон Виллу» и понял местные особенности: «В АПЛ сложно. Здесь много жестких контактов, после которых я отлетал. Даже соперники, которые были ниже меня на голову, играли жестче, они были сильнее и крепче. И тогда я понял: важно привести свою форму в такое состояние, чтобы стать конкурентоспособным в Англии. Где бы я ни играл, я всегда занимался дополнительно с клубными физиотерапевтами и тренерами».

Траоре заморочился: подсел на диету (никаких жиров, алкоголя, сладкого) и нанял личных физиотерапевта, диетолога, массажиста.

Он вообще не работает с железом – только с собственным весом. «Мне не нужны специальные тренажеры, я работаю только с собственным весом. Мои личные физиотерапевты и тренер составили программу, идеально сочетающуюся с командными тренировками. Так мое тело лучше воспринимает нагрузки, и от них больше пользы».

The Sun добавляет: у Траоре генетически хорошо переносит тренировки. Когда он был в «Барселоне» и тело не обросло горой мышц, у него уже были большие сильные ноги и жилистый торс. Траоре оставалось лишь систематизировать нагрузки, чтобы добиться хорошего результата.

Необычную для такой массы скорость Траоре нарабатывал с детства. Он регулярно занимался бегом. Не только по желанию – его быстрорастущим тканям нужно было движение. «Иначе потом связки бы здорово болели. Бегать мне рекомендовали врачи», – рассказывал Траоре.

В Англии, чтобы не потерять в подвижности после силовых тренировок, он связался с чемпионом ОИ-2004 бегуном Дарреном Кэмпбеллом. Тот помог ему с программой для отдельных беговых тренировок.