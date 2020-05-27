Дэвис из «Баварии» – 🚀

На скорость Альфонсо Дэвиса обращали внимание еще после игры «Баварии» и «Униона». Тогда он тоже показал несколько спринтов и разгонялся до 33,83 км/ч. Оуэн Харгривз, который сейчас работает на BT Sport, назвал Дэвиса потенциально лучшим защитником мира. Естественно, что больше всего Харгривза тогда впечатлила именно его скорость.

Тренер «Баварии» Ханси Флик лучше остальных понимает способности Дэвиса: «Он невероятно хорошо развит. Очень быстрый. Нелегко играть против Хакими или Санчо, но он держал их обоих под контролем. Никто из них не убежал от него. Что меня поразило – так это его сила в борьбе. Он полностью защищал свою половину поля».

Как же у Альфонсо Дэвиса получается так быстро бегать? Ответ знает Томас Мюллер: «Альфонсо – игрок с большим сердцем и невероятной силой. Иногда, возможно, он занимает не совсем правильную позицию. Потом осознает, что у него еще есть время все исправить». Мы сознательно перевели не всю цитату Мюллера. На 18-й секунде этого видео есть продолжение, которое лучше всего передаст сам Мюллер: