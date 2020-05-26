Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?

«Бавария» минимально обыграла «Боруссию» (1:0). Отрыв в таблице семь очков, будущему чемпионству почти никакой угрозы. На 58-й минуте все чуть не поменялось: Холанд получил мяч в центре штрафной «Баварии» и пробил с левой ноги в дальний угол. По пути мяч задел выставленный локоть Боатенга и полетел мимо створа. Арбитр пенальти не назначил.

Так это выглядело с разных ракурсов: