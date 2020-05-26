- Джером Боатенг
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- Эрлинг Холанд
- Бавария
- Боруссия Д
Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?
«Бавария» минимально обыграла «Боруссию» (1:0). Отрыв в таблице семь очков, будущему чемпионству почти никакой угрозы. На 58-й минуте все чуть не поменялось: Холанд получил мяч в центре штрафной «Баварии» и пробил с левой ноги в дальний угол. По пути мяч задел выставленный локоть Боатенга и полетел мимо створа. Арбитр пенальти не назначил.
Так это выглядело с разных ракурсов:
Арбитры VAR ничего не сообщили, игра продолжилась угловым ударом. Есть показательная реакция твиттера «Боруссии» с креативным обыгрышем фамилии Холанда:
В твиттере на месте Боатенга уже представили Фила Джонса. Тогда и правда все нормально – никакого пенальти.
Есть еще одна версия, почему пенальти все-таки не поставили. Просто Боатенг всегда находится в такой позиции с момента, когда Месси уложил его на газон (вы же помните этот легендарный гол?).
И все-таки важное: система VAR никак не отреагировала, но и «Боруссия» не протестовала. На это тоже обратили внимание в твиттере. «Боруссия» слишком быстро возобновила игру. Дальше эпизод попадает в серую зону: он считается заигранным, даже если на VAR и видно нарушение.
Bild спросил мнение об этом эпизоде у бывшего немецкого арбитра Торстена Кинхофера. Его ответ настраивает на правильность решения: «Он отвернулся. Рука была не так далеко от тела, чтобы наказанием стал свисток. Все происходящее находилось в пределах терпимости».