  • Джером Боатенг
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  • Футбол
  • Эрлинг Холанд
  • Бавария
  • Боруссия Д
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#Джером Боатенг #Футбол #Бундеслига #Эрлинг Холанд #Бавария #Боруссия Д

Был ли пенальти, когда Боатенг отбил мяч рукой?

26 мая, 22:35
Александр Плеханов

«Бавария» минимально обыграла «Боруссию» (1:0). Отрыв в таблице семь очков, будущему чемпионству почти никакой угрозы. На 58-й минуте все чуть не поменялось: Холанд получил мяч в центре штрафной «Баварии» и пробил с левой ноги в дальний угол. По пути мяч задел выставленный локоть Боатенга и полетел мимо створа. Арбитр пенальти не назначил.

Так это выглядело с разных ракурсов:

Ютуб-канал «Матч ТВ»

Ютуб-канал «Матч ТВ»

Арбитры VAR ничего не сообщили, игра продолжилась угловым ударом. Есть показательная реакция твиттера «Боруссии» с креативным обыгрышем фамилии Холанда:

В твиттере на месте Боатенга уже представили Фила Джонса. Тогда и правда все нормально – никакого пенальти.

Есть еще одна версия, почему пенальти все-таки не поставили. Просто Боатенг всегда находится в такой позиции с момента, когда Месси уложил его на газон (вы же помните этот легендарный гол?).

И все-таки важное: система VAR никак не отреагировала, но и «Боруссия» не протестовала. На это тоже обратили внимание в твиттере. «Боруссия» слишком быстро возобновила игру. Дальше эпизод попадает в серую зону: он считается заигранным, даже если на VAR и видно нарушение.

Bild спросил мнение об этом эпизоде у бывшего немецкого арбитра Торстена Кинхофера. Его ответ настраивает на правильность решения: «Он отвернулся. Рука была не так далеко от тела, чтобы наказанием стал свисток. Все происходящее находилось в пределах терпимости».

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Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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Комментарии (2)
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попкорный слуга
26 мая, 22:39

Боатенг просто прилег отдохнуть, вы че

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Илья Самсонов
26 мая, 23:24

Отдохнуть-то отдохнул. И от гола спас. Всю интригу за чемпионство убил, зараза

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