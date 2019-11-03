Работу судьи Вилкова обсуждают больше, чем саму игру ЦСКА и «Зенита»

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15 тура РПЛ. Голы забили Никола Влашич и Александр Ерохин. Гораздо серьезнее авторов голов запомнился главный судья Михаил Вилков. Его работу сейчас обсуждают больше итогов самого матча. Вот пять основных реакций на судейство Вилкова:

Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Вам хочется громких высказываний, но всем судьям здесь очень сложно. Давление оказывается со всех сторон. Наверное, это тот случай, когда можно было дать командам играть в равных составах. Мне сложно оценивать, была вторая карточка у Бийола или нет. Но думаю, что он не заслужил ее».

Вячеслав Караваев, защитник «Зенита»: «Не видел эпизод с удалением. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. На самом деле, не хочу говорить о судействе, мне кажется, все было нормально».