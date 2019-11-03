Работу судьи Вилкова обсуждают больше, чем саму игру ЦСКА и «Зенита»
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15 тура РПЛ. Голы забили Никола Влашич и Александр Ерохин. Гораздо серьезнее авторов голов запомнился главный судья Михаил Вилков. Его работу сейчас обсуждают больше итогов самого матча. Вот пять основных реакций на судейство Вилкова:
Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА: «Вам хочется громких высказываний, но всем судьям здесь очень сложно. Давление оказывается со всех сторон. Наверное, это тот случай, когда можно было дать командам играть в равных составах. Мне сложно оценивать, была вторая карточка у Бийола или нет. Но думаю, что он не заслужил ее».
Вячеслав Караваев, защитник «Зенита»: «Не видел эпизод с удалением. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. На самом деле, не хочу говорить о судействе, мне кажется, все было нормально».
Хердур Магнуссон, защитник ЦСКА: «Были моменты, когда и игроки «Зенита» могли быть удалены. Но этого не произошло. Мне сложно комментировать это. Удар Азмуна? Может быть, это тянуло на красную карточку. Но у нас есть VAR. Они должны были оценивать ситуацию».
Василий Конов, журналист: «Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую «работу». И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!».
Сергей Хусаинов, бывший арбитр ФИФА: «Игрок сборной Фернандес прибегает и говорит: «Что ты делаешь, остановись, не вмешивайся в ход игры!». Но надо же отличиться, ты же выступаешь не на простой арене, а на народном достоянии, и судишь команду народного достояния, поэтому здесь правила игры равны, но для кого-то они равнее».
Что не так с работой Вилкова?
Всех сразу смутила статистика «Зенита» в матчах, где главным арбитром был Михаил Вилков. Зацените контраст:
- Статистика «Зенита»: 23 победы, 8 ничьих, 2 поражения, 6 пенальти, 71 желтая карточка, 3 удаления.
- Статистика соперников «Зенита»: 3 пенальти, 92 желтые карточки, 3 удаления.
По матчам с участием ЦСКА такого сильного крена в работе Вилкова нет:
- Статистика ЦСКА: 15 побед, 5 ничьих, 4 поражения, 2 пенальти, 35 желтых карточек, 2 удаления.
- Статистика соперников ЦСКА: 1 пенальти, 55 желтых карточек, 3 удаления.
В каждом из этих случаев такое преимущество «Зенита» и ЦСКА по победам и другим показателям объясняется еще и силой команд.
В игре «Зенита» и ЦСКА на поле было несколько потасовок, но в решениях Вилкова выделяются два основных спорных направления.
1. Возможное удаление Сердара Азмуна (об этом тут)
Азмун дважды серьезно нарушал правила. Первый фол был еще на седьмой минуте: тогда Азмун грубо влетел в ногу Облякова. Нарушение зафиксировали, но даже без желтой карточки. Потом фол Азмуна заметили на 85-й минуте, когда он сильно ударил по стопе Магнуссона. Ситуацию смотрели через систему VAR, но Вилков все равно показал только желтую карточку. По совокупности эпизодов это точно настраивало на удаление Азмуна.
2. Удаление Яки Бийола (об этом тут)
Бийол получил два предупреждения за несколько минут. По первой карточке ни у кого нет вопросов. Вторая выглядит спорно, но сразу поясним: система VAR в этой ситуации никак не помогла бы Вилкову, потому что это не в ее обязанностях. Бийол не видел набегавшего на мяч Барриоса, но попал ногой ему в голову. Вилков посчитал, что это тянет на вторую желтую.
Чем еще известен этот арбитр?
Судить матчи РПЛ в роли главного арбитра Михаил Вилков начал еще в 2010-м. До этого он работал на играх ПФЛ и матчах молодежного первенства. Получился хороший карьерный рост. Сейчас Вилкову уже 40 лет, карьера в Премьер-лиге у него событийная. «Судья продажная, козел ты!» – в 2013 году именно в адрес Вилкова кричал знаменитую фразу Рамзан Кадыров.
Вилкова это не смутило – он продолжил работать. В 2017-м Вилкова поставили на игру «Зенита» и «Спартака». Тогда его показательно описал глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский: «Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать».
В недавнем матче «Зенита» и «Локомотива» главным арбитром тоже был Михаил Вилков. Тогда от него тоже были спорные решения, но они касались обеих команд. В первом тайме Вилков посмотрел VAR и отменил гол «Локомотива». В самом конце встречи забил «Зенит», но и там Вилков увидел нарушение. «Локомотив» в итоге выиграл матч с минимальным счетом.
На игре ЦСКА и «Тамбова» Вилкова критиковал Александр Григорян. «Конечно, опытный арбитр ждет ошибку у «Тамбова». Это естественно. Просто об этих вещах никто не говорит», – мягкая выдержка из большой цитаты Григоряна. В той игре Вилков удалил полузащитника «Тамбова» Чуперку, а перед этим назначил пенальти. ЦСКА победил со счетом 2:0.