В турнирах России впервые применили VAR. Судья удалил игрока после повтора

В полуфинальных матчах Кубка России в спорных ситуациях применят VAR – эта новость уже была давно известна. Раньше систему видеопомощи арбитры в нашей стране не использовали.



Первым по расписанию шел матч «Урал» – «Арсенал», который начался в 17:00 по Москве. Первый такой жест в матчах, где уже можно просматривать моменты, сделал Андрей Панюков – он забил гол и описал прямоугольник в воздухе, поскольку на первый взгляд было непонятно, пересек ли мяч линию ворот. Но судьи разобрались и без повтора – 1:0.