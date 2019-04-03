В турнирах России впервые применили VAR. Судья удалил игрока после повтора
В полуфинальных матчах Кубка России в спорных ситуациях применят VAR – эта новость уже была давно известна. Раньше систему видеопомощи арбитры в нашей стране не использовали.
Первым по расписанию шел матч «Урал» – «Арсенал», который начался в 17:00 по Москве. Первый такой жест в матчах, где уже можно просматривать моменты, сделал Андрей Панюков – он забил гол и описал прямоугольник в воздухе, поскольку на первый взгляд было непонятно, пересек ли мяч линию ворот. Но судьи разобрались и без повтора – 1:0.
Время для первого просмотра пришло во втором тайме. В единоборстве против Берхамова Бумаль дважды отмахивался локтем и оба раза попал сопернику по голове, причем действовал осознанно, что было прекрасно видно на повторах. Судья Еськов предъявил Бумалю желтую карточку, а затем предотвратил драку на поле.
Игру он не возобновил, поскольку пришла подсказка по радиосвязи. После этого Еськов отправился смотреть повтор.
Нарушение было очевидным. Еськов принял решение удалить Бумаля с поля.
Первое использование VAR в российских турнирах произошло в Екатеринбурге. Весь процесс занял четыре минуты.
«Урал», тем временем, даже оставшись вдесятером, удержал победу 1:0 над «Арсеналом». Причем последние минуты команды доигрывали уже в равных составах – за грубый фол на Эль-Кабире красную карточку получил Григалава.
О том, как готовятся к нему в Москве перед матчем «Локомотив» – «Ростов», рассказал Тимур Журавель:
Ответные матчи Кубка России пройдут 15 мая.