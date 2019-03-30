Жизнь «Динамо» без нового стадиона: молчание фанатов, поражения, переносы
Новый стадион «Динамо» планировали открыть 10 марта. Но из-за проблем с газоном открытие перенесли на неопределенный срок. Теперь «Динамо» играет в Химках, а болельщики окончательно обиделись на руководство.
Первые 10 минут матча с «Локомотивом» фанаты «Динамо» молчали. Это уже превращается в традицию. Они слишком сильно ждали новую арену, чтобы теперь спокойно принимать объяснения руководства.
Фанаты «Динамо» так хотят собственный стадион, что уже не могут терпеть. За огромными баннерами скрываются маленькие, но информативные вещи.
На игру «Динамо» и «Локомотива» пришли всего 8500 зрителей. Матч «Динамо» со «Спартаком» собирал почти в два раза больше (14). Такое ухудшение посещаемости не ведет ни к чему хорошему.
Не радуют и результаты «Динамо». Команда опустилась на 12 место, но и это не предел. Если «Урал» наберет хотя бы одно очко в ближайшем матче с «Ростовом», «Динамо» окажется в зоне переходных матчей.
Моменты есть, но забить не получается уже три матча подряд. Все эти игры «Динамо» проиграло с минимальным счетом.
Матч «Динамо» и «Локомотива» был абсолютно равным по статистике. Игроки «Динамо» нанесли на один удар больше, а главный момент запорол Евгений Марков.
Несколько дней назад он предлагал сходить в церковь, чтобы избавиться от проблем с голами. Единственный гол в этой встрече Антон Миранчук забил с пенальти.
Еще до матча опять пришла плохая новость. Летний концерт Rammstein перенесли с новой арены «Динамо» в «Лужники».
Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский назвал причиной популярность группы. Все билеты на концерт продали, а «Лужники» вместят в два раза больше людей.
Говорят, перенос никак не связан с проблемами поля стадиона «Динамо». Но части концертных доходов площадка уже лишилась.
Он же сказал, что все проблемы с газоном решатся к концу мая, а «Динамо» подаст заявку на проведение финала Кубка России. Только самого «Динамо» в решающем матче за Кубок не будет.
Вместо топовой игры «Динамо» и «Спартака» матчем открытия может стать встреча без хозяина стадиона. Сомнительный итог для всех грандиозных планов.
Пока клуб вынуждено играет в Химках, где гостевые болельщики без всякого напряга перекрикивают фанатов «Динамо». Даже без численного превосходства над ними.