Жизнь «Динамо» без нового стадиона: молчание фанатов, поражения, переносы

Новый стадион «Динамо» планировали открыть 10 марта. Но из-за проблем с газоном открытие перенесли на неопределенный срок. Теперь «Динамо» играет в Химках, а болельщики окончательно обиделись на руководство.

Первые 10 минут матча с «Локомотивом» фанаты «Динамо» молчали. Это уже превращается в традицию. Они слишком сильно ждали новую арену, чтобы теперь спокойно принимать объяснения руководства.