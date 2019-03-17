Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами

Треш, угар и футбол

Чем так шокировал новый канал «Зенита»? Перечислим по пунктам.

• Абсурд. Что вы ожидаете увидеть в перерыве одного из главных матчей чемпионата? Разбор игры, рекламу? Забудьте: на Z+ 5 минут показывали, как стендап-комик ест сырое мясо и рассказывает, сколько ему заплатил за эту сцену режиссер канала.

• Мат. Очень много мата . За час до трансляции в студии появляются дизайнер Артемий Лебедев и музыкант Сергей Шнуров. Оба много матерятся в социальных сетях, но перед футболом они превзошли себя. Все начинается как невинная игра: Лебедев невзначай встраивает в диалоги матерные слова, которые не сильно резонируют с происходящим.

Но затем Шнур выводит все на новый уровень и сравнивает Москву и Петербург с половыми органами. Доходит все до того, что даже Командная присоединяется к матерной беседе.

• Жесткие шутки. В передаче звучали шутки в адрес разных людей и групп населения. Больше всего досталось веганам, которых обсмеяли как раз в эпизоде с поеданием мяса.

Были и шутки в адрес соперника: например, вопрос «Вы болеете за «Спартак» или вы нормальный человек?». Самое безобидное что было в этот вечер – вот этот ролик про Заболотного, где клуб сравнил пять голов Зе Луиша с единственным голом нападающего «Зенита».