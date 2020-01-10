Русскими судьями теперь управляет венгр Кашшаи. Вы его помните: работал на топ-матчах и ошибками повлиял на внедрение видеоповторов
Его карьера судьи – рекорды молодости и много шумных ошибок
Кашшаи – 44 года. Судить он начал еще в 15 лет, а в 24 уже работал на играх венгерского чемпионата.
В 2002-м ездил в Россию на матчи товарищеского Кубка LG, где впервые за сборную забил Дмитрий Сычев (в ворота Югославии). Через год стал арбитром ФИФА (это в 27 лет).
Регулярно работал на матчах еврокубков: фанаты ЦСКА не забудут игру, которая вывела их команду в 1/4 ЛЧ – 2:1 с «Севильей».
2010 и 2011 годы – большой успех. Кашшаи сначала работал на ЧМ, где обслуживал даже полуфинал Германия – Испания, а затем отсудил финал ЛЧ, где «Барселона» выиграла 3:1 у «МЮ», да еще и стал самым молодым судьей в истории финальных матчей турнира.
На Евро-2012 на Кашшаи сильно сердились – Украина забила гол Англии, но его не засчитали, хотя мяч пересек линию ворот, что судьи не заметили. С другой стороны, Милевский, пасовавший на забивавшего Девича, сам получал мяч в офсайде, и это судьи тоже не заметили. Через несколько недель ФИФА подтвердила скорое введение электронной технологии определения гола.
В Лиге чемпионов дальше пошли ошибки. Самые скандальные из них – в 2013-м на игре «Баварии» и «Барселоны», а через несколько лет на матче «Баварии» и «Реала». Споры со всех сторон идут до сих пор, потому что бригада Кашшаи с матчами не справилась, ошибаясь в обе стороны.
Не увидел он и как Стерлинг уперся в газон – подумал, что его сбили, и дал едва ли не самый смешной пенальти в истории Лиги чемпионов – в ворота «Шахтера» в Манчестере. Через месяц УЕФА ввел VAR в матчах плей-офф.
Последний матч ЛЧ Кашшаи обслуживал с российской командой – «Локомотив» играл в гостях с «Атлетико». Испанцы выиграли 2:0 и били два пенальти.
Что именно Кашшаи будет делать в русском футболе теперь
В предпоследний день 2019-го Кашшаи завершил судейскую карьеру и сообщил, что изучает спортивный менеджмент. В первый рабочий день 2020-го РФС объявил о назначении Кашшаи главой Департамента судейства. Департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса.
«Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Президент РФС Александр Дюков назвал Кашшаи одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. «Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства», – добавил Дюков.
«Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень», – слова самого Кашшаи.
Все надеются на улучшение, но не все рады назначению
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев говорит: «Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кашшаи – опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует».
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов не видит причин для радости: «Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас все будет меняться».
У РФС уже был звездный иностранец
Да. В России 2,5 года главой Департамента судейства и инспектирования РФС был Роберто Розетти – известный итальянский судья, который в 2008-м работал на финале Евро.
«Период моей работы в России был фантастическим. За это время мы проделали огромную работу вместе с судьями», – недавно вспоминал Розетти. Он покинул РФС осенью 2013-го по личным причинам. Известно, что незадолго до этого у Розетти умер отец.
Розетти должен был обновить судейский состав, к тому же он работал в Департаменте судейства и инспектирования. Вопросы по инспектированию теперь не будут затрагивать Кашшаи, ему также не придется заниматься сменой поколений. Зато нужно решать вопрос с VAR. А главное – сделать так, чтобы судейские скандалы не трясли РПЛ каждые выходные.
Что получается в итоге
Ашот Хачатурянц – председатель судейского комитета РФС. У него нет опыта в судействе, но очень много – в управлении.
Виктор Кашшаи – глава судейского Департамента РФС. У него нет опыта в управлении, но позади почти 30-летняя судейская карьера.
Сергей Фурса – глава Департамента инспектирования. Фурса – экс-арбитр, в последнее время был директором интерната «Газпром-академии «Зенита».
Чемпионская гонка в РПЛ практически закончилась, но весной в лиге скучать не будут. Что получится из эксперимента по судейству – большая интрига.