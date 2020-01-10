Русскими судьями теперь управляет венгр Кашшаи. Вы его помните: работал на топ-матчах и ошибками повлиял на внедрение видеоповторов

Его карьера судьи – рекорды молодости и много шумных ошибок

Кашшаи – 44 года. Судить он начал еще в 15 лет, а в 24 уже работал на играх венгерского чемпионата .

В 2002-м ездил в Россию на матчи товарищеского Кубка LG, где впервые за сборную забил Дмитрий Сычев (в ворота Югославии). Через год стал арбитром ФИФА (это в 27 лет).

Регулярно работал на матчах еврокубков: фанаты ЦСКА не забудут игру, которая вывела их команду в 1/4 ЛЧ – 2:1 с «Севильей».