Этот сезон РПЛ = отвратительное судейство. Клубы обвиняют Егорова
Какие ошибки допускают судьи
Несколько примеров:
- «Спартак» – «Арсенал». Арбитр Алексей Сухой не удалил Евгения Луценко за фол на Айртоне. Для тех, кто не помнит момент: Луценко прямой ногой влетел в Айртона – желтая карточка.
- «Зенит» – «ЦСКА». У нас даже был материал о том, что по этой встрече все обсуждали не футбол, а работу судьи Вилкова. Если кратко, его главные ошибки: а) Оставил в игре Азмуна. Хотя поводов удалить его было достаточно; б) Удалил Бийола. И опять же: ошибка Вилкова.
- В матче «Локомотива» и «Зенита» арбитр не назначил пенальти за фол на Оздоеве. Позже Егоров сказал, что пенальти был.
- Арбитр Вилков не назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Краснодаром». Егоров сказал, что Вилков должен был назначать пенальти.
Что говорят клубы РПЛ и футболисты о судьях
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался в адрес судьи Мешкова после матча с «Зенитом»: «Виталию Мешкову, который как раз был судьей ВАР в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста все лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению».
Вилкова хейтят еще больше. «Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что это пенальти. Вилков сидит на VAR, Безбородов на поле, почему нельзя даже просто пойти посмотреть этот момент? Берг был первый на мяче, Дивеев коленом бьется и лишает возможности забить гол. И это даже не смотрят», – сказал Мурад Мусаев после матча «Краснодара» и ЦСКА.
С Безбородовым связана интересная история. После матча «Уфы» и «Ахмата» уфимцы в твиттере опубликовали нарезку с ошибками Безбородова и добавили хештэги «ЕгоровУходи» и «БезбородовОбъясни».
Артем Дзюба жестко раскритиковал арбитра Матюнина после матча с «Ахматом»: «Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал».
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча с «Крыльями» (арбитр Казарцев в трех матчах «Оренбурга» показал его футболистам 5 красных карточек) сказал: «Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров».
Что клубы РПЛ думают о Егорове
Главная причина – это плохая работа судей. В начале сентября руководителей клубов РПЛ собирались, и одной из тем этой встречи была как раз работа Александра Егорова. По данным «Спорт Экспресса», основным итогом собрание было то, что команды недовольны им и хотят его отставки.
Другие выводы по той встрече:
1. Егорова уволят в том случае, если ему найдут нормальную замену.
2. По теме смены главы судейского департамента сдержанно выступил «Зенит» (сказал, что все изменения произойдут не сразу). ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Урал», «Уфа», «Ахмат», «Сочи», «Крылья» выступили против Егорова.
3. Клубы РПЛ создадут резолюцию с жалобами на судейский коллектив и отправят ее в РФС на имя Александра Дюкова.
Спустя два месяца после этого собрания ничего не поменялось. Судьи как ошибались, так и продолжают ошибаться. Клубы, футболисты возмущаются. Но появилась информация о том, что РФС может пригласить иностранца на должность главы судейского департамента.
Что говорит сам Егоров
Комментарии по последним темам:
1. Фол Луценко на Айртоне: «Арбитр увидел фол, зафиксировал его и показал, согласно правилам, желтую карточку. Мы снова возвращаемся к критериям. В последний момент он убирает ногу, поджимает ее. Если бы нога была прямая – это красная. Но Луценко, одумавшись, поджал ногу».
2. По неудалению Азмуна: «Почему он должен был быть удален? Шипами в ногу? Бывает. Должна быть очевидная ситуация, когда все критерии для ВАР подходят под красную карточку. В этой ситуации арбитр не увидел их.
Для Вилкова это была пограничная ситуация в игре: игрок пытался сыграть в мяч, тянул ногу и задел ногу сопернику. Не было скорости, грубости, агрессии и продавливания.
Он решил, что в такой игре на 7-й минуте показывать желтую карточку рано. Мне кажется, это нужно было бы сделать. Тогда ни у кого вопросов бы не возникло».
3. Заместитель генерального продюсера РБК Иван Макаров поделился инсайдом: «Сегодня на одного Егорова в российском футболе станет меньше».
Реакция Егорова (который Александр): «Ну, кто-то сказал, что одним Егоровым станет меньше. Меня что, убьют? Что за намеки? Я не маразматик, понимаю, о чем речь. Ну, уволят меня, будет вам другой человек на пресс-конференциях объяснять».
Не в пользу Сухого сказал бывший арбитр РПЛ Михаил Хусаинов: «Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона все обошлось».