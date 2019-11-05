Этот сезон РПЛ = отвратительное судейство. Клубы обвиняют Егорова

Что говорят клубы РПЛ и футболисты о судьях

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался в адрес судьи Мешкова после матча с «Зенитом»: «Виталию Мешкову, который как раз был судьей ВАР в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста все лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению».

Вилкова хейтят еще больше. «Претензии огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что это пенальти. Вилков сидит на VAR, Безбородов на поле, почему нельзя даже просто пойти посмотреть этот момент? Берг был первый на мяче, Дивеев коленом бьется и лишает возможности забить гол. И это даже не смотрят», – сказал Мурад Мусаев после матча «Краснодара» и ЦСКА.

С Безбородовым связана интересная история. После матча «Уфы» и «Ахмата» уфимцы в твиттере опубликовали нарезку с ошибками Безбородова и добавили хештэги «ЕгоровУходи» и «БезбородовОбъясни».