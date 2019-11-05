Важные мелочи 15-го тура РПЛ. Сходства «Тамбова» и «Спартака», возвращение Игнатьева

«Уфа» – «Локомотив»

● Это третья ничья «Локомотива» в сезоне. Во всех играх счет был 1:1, «Локомотив» всегда забивал первым.

● За полтора сезона в РПЛ форвард Ловре Бизяк получил больше желтых карточек, чем забил голов (4 против 3).

«Сочи» – «Тамбов»

● «Тамбов» сравнялся по забитым мячам со «Спартаком» (по 16). У Георгия Мелкадзе уже четыре гола в этом сезоне. Столько же у лучшего бомбардира «Спартака» Самюэля Жиго.

● «Тамбов» выиграл два матча из двух после ухода Григоряна. При нем было две победы за 13 игр.

«Зенит» – ЦСКА

● Из шести матчей во всех турнирах с Карповым в основе ЦСКА выиграл только один.

● Бийол в первый раз за карьеру удалился в матче чемпионата.