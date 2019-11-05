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Важные мелочи 15-го тура РПЛ. Сходства «Тамбова» и «Спартака», возвращение Игнатьева

05 ноября 2019, 00:35
Александр Плеханов

«Динамо» – «Ахмат»

● Оба матча «Ахмата» с голами Понсе завершились со счетом 1:1.

● «Динамо» семь раз играло вничью в этом сезоне. Четыре матча – 1:1, еще три закончились по нулям. 

●  За один кубковый матч с «Лучом» (5:1) «Ахмат» забил столько же голов, сколько за всю осень в РПЛ. 

РПЛ

«Уфа» – «Локомотив»

● Это третья ничья «Локомотива» в сезоне. Во всех играх счет был 1:1, «Локомотив» всегда забивал первым.  

● За полтора сезона в РПЛ форвард Ловре Бизяк получил больше желтых карточек, чем забил голов (4 против 3).

«Сочи» – «Тамбов»

● «Тамбов» сравнялся по забитым мячам со «Спартаком» (по 16). У Георгия Мелкадзе уже четыре гола в этом сезоне. Столько же у лучшего бомбардира «Спартака» Самюэля Жиго.  

● «Тамбов» выиграл два матча из двух после ухода Григоряна. При нем было две победы за 13 игр. 

«Зенит» – ЦСКА

● Из шести матчей во всех турнирах с Карповым в основе ЦСКА выиграл только один.  

● Бийол в первый раз за карьеру удалился в матче чемпионата.

РПЛ

«Краснодар» – «Ростов»

● «Ростов» играет вничью только со счетом 2:2. Так было с «Краснодаром», «Уралом» и «Спартаком».

● Спайич забил первый гол за «Краснодар» в РПЛ.

● Игнатьев сыграл за «Краснодар» впервые с 19 сентября. «Краснодар» не проиграл ни одного матча в сезоне с его голами (4 гола, 3 матча, 2 победы, 1 ничья).

«Урал» – «Оренбург»

● «Урал» проиграл в РПЛ четыре домашних матча подряд.

● Погребняк во второй раз в сезоне РПЛ отыграл 90 минут. Оба матча «Урал» проиграл.

● «Оренбург» выигрывает в гостях только со счетом 2:1. Сработало три раза.

● В истории «Оренбурга» это первая победа над «Уралом» в РПЛ.

«Крылья Советов» – «Рубин»

● За семь матчей осенью «Рубин» забил только три мяча. Два из них были в одной игре. 

●  Лучший бомбардир РПЛ Соболев не забивает в трех играх подряд. У «Крыльев» в этих матчах есть только один гол.

Наталия Кондратенко

«Спартак» – «Арсенал Тула»

● «Арсенал» впервые выиграл этой осенью.

●  Тедеско использовал 18 игроков за четыре матча в «Спартаке» (3 в чемпионате, 1 в Кубке России).

●  «Спартак» не может обыграть «Арсенал» с декабря 2017-го.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Урал