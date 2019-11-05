Важные мелочи 15-го тура РПЛ. Сходства «Тамбова» и «Спартака», возвращение Игнатьева
«Динамо» – «Ахмат»
● Оба матча «Ахмата» с голами Понсе завершились со счетом 1:1.
● «Динамо» семь раз играло вничью в этом сезоне. Четыре матча – 1:1, еще три закончились по нулям.
● За один кубковый матч с «Лучом» (5:1) «Ахмат» забил столько же голов, сколько за всю осень в РПЛ.
«Уфа» – «Локомотив»
● Это третья ничья «Локомотива» в сезоне. Во всех играх счет был 1:1, «Локомотив» всегда забивал первым.
● За полтора сезона в РПЛ форвард Ловре Бизяк получил больше желтых карточек, чем забил голов (4 против 3).
«Сочи» – «Тамбов»
● «Тамбов» сравнялся по забитым мячам со «Спартаком» (по 16). У Георгия Мелкадзе уже четыре гола в этом сезоне. Столько же у лучшего бомбардира «Спартака» Самюэля Жиго.
● «Тамбов» выиграл два матча из двух после ухода Григоряна. При нем было две победы за 13 игр.
«Зенит» – ЦСКА
● Из шести матчей во всех турнирах с Карповым в основе ЦСКА выиграл только один.
● Бийол в первый раз за карьеру удалился в матче чемпионата.
«Краснодар» – «Ростов»
● «Ростов» играет вничью только со счетом 2:2. Так было с «Краснодаром», «Уралом» и «Спартаком».
● Спайич забил первый гол за «Краснодар» в РПЛ.
● Игнатьев сыграл за «Краснодар» впервые с 19 сентября. «Краснодар» не проиграл ни одного матча в сезоне с его голами (4 гола, 3 матча, 2 победы, 1 ничья).
«Урал» – «Оренбург»
● «Урал» проиграл в РПЛ четыре домашних матча подряд.
● Погребняк во второй раз в сезоне РПЛ отыграл 90 минут. Оба матча «Урал» проиграл.
● «Оренбург» выигрывает в гостях только со счетом 2:1. Сработало три раза.
● В истории «Оренбурга» это первая победа над «Уралом» в РПЛ.
«Крылья Советов» – «Рубин»
● За семь матчей осенью «Рубин» забил только три мяча. Два из них были в одной игре.
● Лучший бомбардир РПЛ Соболев не забивает в трех играх подряд. У «Крыльев» в этих матчах есть только один гол.
«Спартак» – «Арсенал Тула»
● «Арсенал» впервые выиграл этой осенью.
● Тедеско использовал 18 игроков за четыре матча в «Спартаке» (3 в чемпионате, 1 в Кубке России).
● «Спартак» не может обыграть «Арсенал» с декабря 2017-го.