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#Спартак #Футбол #РПЛ #Арсенал Тула

Таким был сотый матч «Спартака» на «Открытие Арене»

04 ноября 2019, 21:55

«Спартак» с минимальным счетом проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1). У гостей отлично отыграл третий вратарь Егор Шамов, а единственный мяч забил Евгений Луценко, принесший «Арсеналу» первую победу в РПЛ с 25 августа. Для «Спартака» этот матч был сотым на домашнем стадионе. Так получилось, что проиграли. Но даже в такой игре все равно было много эмоций.

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Все фото: Наталия Кондратенко
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