«Арсенал» уложил «Спартак» даже с третьим вратарем в основе

«Арсенал» минимально победил «Спартак» (1:0, Луценко). Для Доменико Тедеско это первое поражение в «Спартаке», а для тульской команды победа оказалась первой с 25 августа. «Арсенал» сразу взлетел в таблице на единоличное шестое место и обошел «Спартак» по очкам. Все это получилось даже со странностями в составе «Арсенала» – там играл третий вратарь.

С сезона-2018/19 «Арсеналу» принадлежит голкипер Егор Шамов. Ему уже 25 лет, но в клубной карьере до этого не было ни одной команды Премьер-лиги. «Биолог-Новокубанск», «Динамо Брянск», «Луч-Энергия» – за такие клубы играл Шамов. Не везде он попадал в основу, а в «Арсенале» вообще стартовал с игр молодежного первенства.

В этом сезоне Шамов дебютировал в Премьер-лиге. 26 октября он вышел на игру с «Ахматом», пропустил один гол, команды сыграли вничью. Потом Шамова поставили на кубковый матч с «Уралом» (2:2) – проиграли по пенальти. На матч со «Спартаком» можно было ожидать кого-то из пары Нигматуллин и Левашов, но оба так и остались на скамейке.