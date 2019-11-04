«Арсенал» уложил «Спартак» даже с третьим вратарем в основе
«Арсенал» минимально победил «Спартак» (1:0, Луценко). Для Доменико Тедеско это первое поражение в «Спартаке», а для тульской команды победа оказалась первой с 25 августа. «Арсенал» сразу взлетел в таблице на единоличное шестое место и обошел «Спартак» по очкам. Все это получилось даже со странностями в составе «Арсенала» – там играл третий вратарь.
С сезона-2018/19 «Арсеналу» принадлежит голкипер Егор Шамов. Ему уже 25 лет, но в клубной карьере до этого не было ни одной команды Премьер-лиги. «Биолог-Новокубанск», «Динамо Брянск», «Луч-Энергия» – за такие клубы играл Шамов. Не везде он попадал в основу, а в «Арсенале» вообще стартовал с игр молодежного первенства.
В этом сезоне Шамов дебютировал в Премьер-лиге. 26 октября он вышел на игру с «Ахматом», пропустил один гол, команды сыграли вничью. Потом Шамова поставили на кубковый матч с «Уралом» (2:2) – проиграли по пенальти. На матч со «Спартаком» можно было ожидать кого-то из пары Нигматуллин и Левашов, но оба так и остались на скамейке.
В основе опять вышел Шамов. Его признали лучшим игроком матча.
«Второй матч – и уже лучший игрок. Думаю, это хороший результат. Не надо останавливаться на этом, будем работать дальше. Если нет волнения – что-то с головой не в порядке. Конкуренция помогает для развития. У нас трое сильных и хороших вратарей, конкурируем. Мы между собой хорошо общаемся», – рассказал сам Егор Шамов в эфире телеканала «Матч Премьер».
У «Спартака» было минимум три голевых момента, где команду выручил Шамов. Смотрите:
- 23 минута. Джикия и Ларссон через заброс в штрафную довели мяч до Айртона. Тот замыкал прострел метров с шести, но Шамов бросился в ноги и взял мяч.
- 51 минута. Мирзов, Джано и Мельгарехо разыграли красивую комбинацию. Замыкал как раз Мельгарехо: он бил в упор, но попал в Шамова. Вратарь успел отбить мяч подальше, а добивание накрыли защитники.
- 57 минута. В упор лупил уже Ларссон. Мяч шел Шамову между ног, но он успел сложиться и отбить его в сторону. Именно в начале второго тайма в игре намечался перелом, но два спасения Шамова дали «Арсеналу» уверенность.
По Шамову не так много информации, но мы все равно нашли несколько интересных вещей. Вот его интервью после дебюта: «Я к каждой игре готовился, хотя полтора года в «Арсенале» и еще ни одной игры не сыграл за основную команду». Один из сэйвов Шамова попал в подборку главных отбитых ударов от вратарей в 14-м туре.
Интересно и юношеское прошлое Шамова. «В шесть лет родители привели в школу ЦСКА, до начала переходного возраста все было хорошо. Потом стал медленнее расти, проигрывать конкуренцию, и мне в открытую сказали, что играть не буду. Пришлось перейти в СДЮШОР «Спартак-2», выпускался именно оттуда», – рассказывал Шамов.
В 25 лет он наконец-то дорос до основного вратаря «Арсенала» в РПЛ. Оказался вполне перспективным и счастливым. «Арсенал» выиграл у «Спартака» в РПЛ третий матч подряд. Последняя победа «Спартака» в их противостоянии была еще первого декабря 2017 года. Еще один важный статистический факт: при Тедеско «Спартак» не забивает дома в РПЛ.