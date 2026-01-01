Виктор Кашшаи

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Футбол
Виктор Кашшаи ушел с должности главы департамента судейства РФС
#Виктор Кашшаи
Футбол
Казарцев отстранен от судейства после матча «Спартака» и «Сочи»
#Василий Казарцев
Футбол
Кашшаи признал ошибку судьи в моменте со вторым пенальти в ворота «Спартака»
#Спартак
Футбол
Совет директоров «Спартака» опубликовал письмо Виктору Кашшаи
#Спартак
Футбол
Кашшаи ответил по спорным моментам матча «Зенит» – «Спартак»
#Виктор Кашшаи
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Кашшаи полгода в России: защищает судей, всегда говорит о правильных решениях, недоволен работой с ВАР
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#Виктор Кашшаи
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Как чемпионат России изменился за эту зиму
#РПЛ
Русскими судьями теперь управляет венгр Кашшаи. Вы его помните: работал на топ-матчах и ошибками повлиял на внедрение видеоповторов
#Виктор Кашшаи
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