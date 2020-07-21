Совет директоров «Спартака» опубликовал письмо Виктору Кашшаи

Главные тезисы из письма:

♦ ️ «В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

♦ ️ «В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат».

♦ ️ «В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась».