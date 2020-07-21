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Виктор Кашшаи
Совет директоров «Спартака» опубликовал письмо Виктору Кашшаи
21 июля 2020, 22:09
♦ ️ «В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».
♦ ️ «В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат».
♦ ️ «В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по ВАР с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась».
Комментарии (1)
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22 июля 2020, 10:29
0
Хм, про букмекеров неожиданная находка. Если реально нигде больше таких линий не было - очень странно.
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