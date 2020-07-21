Кашшаи полгода в России: защищает судей, всегда говорит о правильных решениях, недоволен работой с ВАР

Как Кашшаи появился в России

С мая 2018 года руководителем судейства в России был Александр Егоров. В январе 2020-го на его место пришел бывший судья из Венгрии Виктор Кашшаи. Подробно об этом назначении мы рассказывали тут. Кашшаи – глава судейского Департамента РФС. Рядом с ним работают Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета) и Сергей Фурса (глава Департамента инспектирования).

РФС задумал судейские изменения уже в первой половине сезона. Президент РФС Александр Дюков тогда анонсировал, что кто-нибудь из организации будет комментировать все спорные моменты по судьям – потом это прикрыли. Пошли изменения и по персоналиям. Хачатурянц заступил на свою должность еще в ноябре – раньше остальных. Для Кашшаи он называл такие задачи в России:

Управление судьями, участие в их назначении, оценка работы по матчам. Разработка единой трактовки правил игры и ее внедрение. Построение системы подготовки судей (совместно с судейским комитетом).

Кашшаи все это подтверждал и добавлял еще одну цель – создание положительного имиджа для судей. В июне он ожидаемо вошел в состав экспертно-судейской комиссии при РФС. Вместе с Кашшаи и другими руководителями там оказались иностранцы Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые раньше тоже были судьями. ЭСК оценивает ключевые моменты, которые повлияли на исходы матчей.