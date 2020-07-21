Кашшаи полгода в России: защищает судей, всегда говорит о правильных решениях, недоволен работой с ВАР
Как Кашшаи появился в России
С мая 2018 года руководителем судейства в России был Александр Егоров. В январе 2020-го на его место пришел бывший судья из Венгрии Виктор Кашшаи. Подробно об этом назначении мы рассказывали тут. Кашшаи – глава судейского Департамента РФС. Рядом с ним работают Ашот Хачатурянц (глава судейского комитета) и Сергей Фурса (глава Департамента инспектирования).
РФС задумал судейские изменения уже в первой половине сезона. Президент РФС Александр Дюков тогда анонсировал, что кто-нибудь из организации будет комментировать все спорные моменты по судьям – потом это прикрыли. Пошли изменения и по персоналиям. Хачатурянц заступил на свою должность еще в ноябре – раньше остальных. Для Кашшаи он называл такие задачи в России:
- Управление судьями, участие в их назначении, оценка работы по матчам.
- Разработка единой трактовки правил игры и ее внедрение.
- Построение системы подготовки судей (совместно с судейским комитетом).
Кашшаи все это подтверждал и добавлял еще одну цель – создание положительного имиджа для судей. В июне он ожидаемо вошел в состав экспертно-судейской комиссии при РФС. Вместе с Кашшаи и другими руководителями там оказались иностранцы Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые раньше тоже были судьями. ЭСК оценивает ключевые моменты, которые повлияли на исходы матчей.
Чем Кашшаи занимался полгода?
Кашшаи сразу прояснил, что доверяет арбитрам из России. Приглашение иностранцев невозможно. Так он поддержал политику Дюкова – тот тоже говорил, что иностранцы сильно ничего не поменяют. Поэтому Кашшаи продвигал и хвалил российский судей – выделял Еськова, Иванова и Карасева.
Недовольство работой арбитров тоже есть. Например, Кашшаи не нравится, что не все судьи знают английский язык. Еще накопилось много сложностей в работе судей с системой ВАР – особенно с количеством времени на решения. Кашшаи считает, что дальше будет лучше, ведь ВАР полноценно только ввели. Он рассказывал, что после каждого тура по два часа обсуждает с арбитрами все их недоработки.
Там же – цитата, которая объясняет весь подход Кашшаи к судейству в России: «Я буду защищать своих судей в медиа. Доверяю им. Они могут быть лучше. Они квалифицированы и профессиональны, но мы хотим больше. Знаю их уровень». Отсюда и его постоянные выступления с поддержкой судейских решений.
В последнее время такой защиты судей много именно по играм с участием «Спартака»:
- Удаление Зобнина с ЦСКА – правильно.
- Нет пенальти на Понсе против «Сочи» – правильно.
- Не удалять Оздоева и не ставить пенальти в пользу «Спартака» – правильно.
«Спартаку» не нравятся судьи, но нравится политика Дюкова. Выдержка из заявления клуба: «Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок».
При этом Кашшаи полностью отрицает предвзятость арбитров и считает, что нападки без доказательств – плохо. За полгода риторика выступлений самого Кашшаи никак не поменялась. Все работают: «Российский футбольный союз проводит судейскую реформу, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения справедливости и прозрачности судейства». Судьи хорошие, а мелочи подправят: «Были недочеты, мы будем работать над этим».