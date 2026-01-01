Виктор Кашшаи

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Кашшаи полгода в России: защищает судей, всегда говорит о правильных решениях, недоволен работой с ВАР
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#Виктор Кашшаи
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Как чемпионат России изменился за эту зиму
#РПЛ
Русскими судьями теперь управляет венгр Кашшаи. Вы его помните: работал на топ-матчах и ошибками повлиял на внедрение видеоповторов
#Виктор Кашшаи