Как чемпионат России изменился за эту зиму

Несмотря на отсутствие очень громких трансферов зимой, изменения в российском чемпионате все равно заметные. Касаются они больше организационной части.

У лиги новый спонсор

Чемпионат теперь называется «Тинькофф Российская Премьер-лига». 26 февраля было официально объявлено о сотрудничестве с «Тинькофф Банком». Контракт подписан на 2,5 сезона.

«Мы уже давно присматривались к российскому футболу – самому популярному виду спорта в России. Мы поняли, что можем обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны», – слова вице-президента банка Анны Михиной.