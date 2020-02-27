Как чемпионат России изменился за эту зиму
Несмотря на отсутствие очень громких трансферов зимой, изменения в российском чемпионате все равно заметные. Касаются они больше организационной части.
У лиги новый спонсор
Чемпионат теперь называется «Тинькофф Российская Премьер-лига». 26 февраля было официально объявлено о сотрудничестве с «Тинькофф Банком». Контракт подписан на 2,5 сезона.
«Мы уже давно присматривались к российскому футболу – самому популярному виду спорта в России. Мы поняли, что можем обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны», – слова вице-президента банка Анны Михиной.
Президент «Урала» Григорий Иванов озвучил сумму контракта: «375 миллионов рублей [в год] для нашего чемпионата не столь великие деньги, но банк предложил такую сумму, и мы согласились. Не так много людей в России хотят вкладывать деньги в футбол, поэтому контракт нужный».
Ранее «Тинькофф Банк» мог стать спонсором сборной России, но стороны не договорились.
И новый трофей
Прежний кубок был с крышкой, которая во время празднования чемпионства-2017 слетела на голову Массимо Каррере. Летом 2019-го победу с этим трофеем праздновали последний раз – «Зенит» после пятого чемпионства России забрал его на вечное хранение. Уже тогда РПЛ объявила, что следующий чемпион получит новый кубок.
Он весит 6 кг, состоит из латуни, никеля и золота. Его высота – 65 см. Дизайн разработан Студией Артемия Лебедева. До конца сезона трофей покажут на всех стадионах, где проходят игры РПЛ.
У судей новый глава
РПЛ уходила на паузу при невероятном количестве судейских скандалов, критика главы ДСИ Александра Егорова была запредельной. Егорова уволили, реформы ввели следующие:
Департамент судейства и инспектирования разделили на департамент судейства и департамент инспектирования;
Департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса, судейства – известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Он завершил карьеру в конце 2019 года.
«Основные задачи Кашшаи на его посту – управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ», – озвучил цели председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
ВАР теперь будет на всех матчах
ВАР в России появился сначала на решающих матчах прошлого Кубка России, затем на стыковых играх за право сыграть в РПЛ. В новом сезоне РПЛ система использовалась два-три раза за тур.
Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин обещал, что на весеннюю часть сезона система будет доступна уже во всех играх. Так и произошло. РФС подтвердил:
И еще одно приятное нововведение. «РФС планирует на гигантских экранах выводить графику по решениям арбитров. Мы планируем запустить подобную графику», – сообщил Калошин.
Впервые в РПЛ будут играть три чемпиона мира
Еще пара пунктов уже касается не организации, а кадров. Если раньше в РПЛ играл один чемпион мира – Роберто Карлос из «Анжи», то теперь их сразу трое.
Прибывают они к нам по одному в год – Бенедикт Хеведес перешел в «Локомотив» в 2018-м, Андре Шюррле арендован «Спартаком» в 2019-м, а «Сочи» подписал Адиля Рами в последний день трансферного окна в 2020-м.
У Хеведеса в апреле две подряд встречи с чемпионами – 19-го (предположительно) «Локо» сыграет с «Сочи», через неделю – со «Спартаком».
В клубе РПЛ спортдиректором будет работать известный тренер
Очень интересное назначение у «Динамо». Желько Бувача все знали по 17-летней работе ассистентом в клубах Юргена Клоппа («Майнц», «Боруссия», «Ливерпуль»), а теперь он – спортивный директор в «Динамо».
По каким причинам Бувач покинул «Ливерпуль» точно до сих пор неясно. Но все знают о нем, как о тренере, никому при этом не известен Бувач-функционер. Что получится из этого сотрудничества – интрига.
Весенняя часть РПЛ стартует 28 февраля матчем «Крылья Советов» – «Оренбург», через день – топ-матчи «Динамо» – «Спартак» и «Зенит» – «Локомотив».