«Тинькофф Банк» в спорте: велокоманда, сотрудничество с Медведевым, ЦСКА и блогером

3. Тиньков с 2012 по 2016 годы спонсировал велокоманду, которая была создана в 1998 году и была первой профессиональной в Дании. За период спонсорства «Тинькофф Банком» (пять лет) команда называлась: Saxo Bank-Tinkoff Bank, Saxo-Tinkoff и просто Tinkoff.

С сезона-2014 команда стала российской и второй в стране, выступающей в гонках Мирового тура. В 2016 году банк «Тинькофф» прекратил спонсирование велокоманды, и она распалась. Сам Олег Тиньков заявил, что велоспорт потерял человека, который потратил более 60 миллионов евро и который любит спор т:

«Я понял, что никто не хочет помогать изменить бизнес-модель спорта. В последние два-три года я пытался бороться с UCI (Международный союз велосипедистов), ASO (организаторы гонок), находить новые источники доходов, но никто не поддержал меня. В 2015 году я чувствовал себя как Дон Кихот, борющийся с мельницами. Я пытался спасти менеджеров, гонщиков и сотрудников команд от них самих, пытаясь сделать ситуацию лучше для всех».

4. Банк перед чемпионатом мира в России сотрудничал с блогером Картавым Ником. Никита Ковальчук ездил по городам, принимавшим ЧМ, а видео выходили на ютуб-канале банка.