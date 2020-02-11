«Тинькофф Банк» в спорте: велокоманда, сотрудничество с Медведевым, ЦСКА и блогером
1. В феврале 2018-го открылась Тинькофф Арена – спортивно-развлекательный комплекс, расположенный в Приморском районе Санкт-Петербурга на побережье Финского залива. Это основная площадка для проведения турниров по смешанным боевым искусствам в Санкт-Петербурге, место проведения турниров M-1. Также там проходят культурные мероприятия – например, выступления звезд мировой оперы, концерты поп-исполнителей.
2. В сентябре 2019-го теннисист Даниил Медведев стал послом финансового бренда «Тинькофф». Медведев рекламирует финансовые и лайфстайл-услуги, мобильную связь и другие продукты «Тинькофф» на телевидении, в интернете и прессе.
3. Тиньков с 2012 по 2016 годы спонсировал велокоманду, которая была создана в 1998 году и была первой профессиональной в Дании. За период спонсорства «Тинькофф Банком» (пять лет) команда называлась: Saxo Bank-Tinkoff Bank, Saxo-Tinkoff и просто Tinkoff.
С сезона-2014 команда стала российской и второй в стране, выступающей в гонках Мирового тура. В 2016 году банк «Тинькофф» прекратил спонсирование велокоманды, и она распалась. Сам Олег Тиньков заявил, что велоспорт потерял человека, который потратил более 60 миллионов евро и который любит спорт:
«Я понял, что никто не хочет помогать изменить бизнес-модель спорта. В последние два-три года я пытался бороться с UCI (Международный союз велосипедистов), ASO (организаторы гонок), находить новые источники доходов, но никто не поддержал меня. В 2015 году я чувствовал себя как Дон Кихот, борющийся с мельницами. Я пытался спасти менеджеров, гонщиков и сотрудников команд от них самих, пытаясь сделать ситуацию лучше для всех».
4. Банк перед чемпионатом мира в России сотрудничал с блогером Картавым Ником. Никита Ковальчук ездил по городам, принимавшим ЧМ, а видео выходили на ютуб-канале банка.
5. Подписали партнерский договор с ЦСКА в 2018-м. Договор предполагает два направления сотрудничества: «Карта болельщика» и «Безналичный стадион».
«Карта болельщика» – выпуск брендированной банковской карты с балльно-накопительной программой лояльности, на которую возможно будет записать абонемент.
«Безналичный стадион» – большинство покупок на «ВЭБ Арене» можно осуществить безналичным расчетом.
6. Еще банк финансирует медиа «Спорт». Там выходят материалы о фитнесе, дайвинге, спортивных секциях для детей, стрельбе из лука, парашютном спорте, сплавах, велосипедах. Последний текст вышедший в рубрике, называется «Можно ли вернуть деньги за сгоревшие тренировки в спортзале?»