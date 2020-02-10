Тиньков станет спонсором РПЛ. Раньше он хейтил русский футбол

Betting Insider пишет, что «Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором РПЛ. Новое название: «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Вы знаете, что глава банка – Олег Тиньков. Раньше о российском футболе он отзывался, ну, сами смотрите как:

• 16 января 2014: «В русском футболе меня раздражают прически футболистов. Я включаю западный футбол и вижу, что они все красивые. Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских включаешь – у него даже форма, ***, мешком одета. У них стиля вообще нет.