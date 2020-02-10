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#Тинькофф Банк #Футбол #РПЛ

Тиньков станет спонсором РПЛ. Раньше он хейтил русский футбол

10 февраля, 19:56

Betting Insider пишет, что «Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором РПЛ. Новое название: «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Вы знаете, что глава банка – Олег Тиньков. Раньше о российском футболе он отзывался, ну, сами смотрите как:

• 16 января 2014: «В русском футболе меня раздражают прически футболистов. Я включаю западный футбол и вижу, что они все красивые. Красиво одеты, красивые прически, холеные. Русских включаешь – у него даже форма, ***, мешком одета. У них стиля вообще нет.

Я никогда не буду смотреть такой футбол, тем более не пойду на стадион. Они все выглядят как какие-то обсосы. Причем зарплаты огромные – и под два миллиона евро, и под три. Но им сколько ни плати, все равно смотришь и хочется пять рублей дать. Ну сделай себе ирокез какой-нибудь».

• Ноябрь 2014: «Никогда в жизни не буду спонсировать российский футбол. Во-первых, мне не нравится футбол. Российский уж точно. Международный – да, но только на уровне Лиги чемпионов, на стадии плей-офф. Российский футбол – жалкое зрелище.

Если велоспорт находится под контролем европейской бюрократии, то российский футбол – это местные власти, государственные деньги. О каком бизнесе в этой ситуации может идти речь?» 

• 15 июля 2015: «Российские футболисты? Натуральные обсосы. Ничего не изменилось. Но если раньше они выглядели как обсосы, то сейчас еще и играют как обсосы. Последний матч с австрийцами – ну это что? Такие деньги получают – и? Стыдоба».

• 13 июня 2017: «Ко мне тут недавно кто-то пришел, говорит: «Там «Спартак» выиграл». Я ему сказал такую мысль: «Негры Федуна обыграли негров Миллера».

UPD. Тиньков прокомментировал информацию о возможном спонсорстве РПЛ. Вкратце: смотреть футбол и ходить на него – не собирается, операционные решения не принимает, у «Тинькофф» есть свой бюджет на маркетинг, который банк может тратить.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ В СОЦ СЕТЯХ
Все фото: https://vk.com/tinkoffbank
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