У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
Через четыре месяца в РПЛ сменится лимит на легионеров. Вместо лимита в составе на матч появится лимит в заявке – не более восьми легионеров. При этом футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами.
Смотрим, как команды РПЛ готовы к изменениям в правилах. И сразу предупреждаем: все данные мы брали с сайта Transfermarkt. В чем-то они могут быть неоднозначными: например, по статусу Фернандо из «Спартака».
«Зенит»: десять сейчас, девять летом
Легионеры: Ракицкий, Маммана, Иванович, Сантос, Осорио, Барриос, Дриусси, Малком, Ригони, Азмун.
Кто может прийти: Эрнани (конец аренды).
Кто может уйти: Иванович (конец контракта), Осорио (конец аренды).
У «Зенита» непростая ситуация. Возвращается из аренды Эрнани – но есть вероятность, что его выкупит «Парма» или другой клуб. Заканчивается контракт у Ивановича, но его в теории тоже могут продлить. У Осорио есть опция выкупа, но пока непонятно, воспользуются ли ей.
Даже если Осорио, Эрнани и Иванович уйдут, все равно остается восемь легионеров – ровно под лимит. А значит новых игроков клуб купить не сможет, пока кого-нибудь не продаст.
«Краснодар»: одиннадцать сейчас, девять летом
Легионеры: Спайич, Фьолусон, Рамирес, Кайо, Вильена, Олссон, Кабелья, Фернандеш, Классон, Вандерсон, Берг.
Кто может уйти: Фернандеш (конец контракта), Берг (конец контракта).
Даже с двумя игроками, чей контракт только до лета, у «Краснодара» перебор в одного легионера. Кого-то придется продавать или отдавать в аренду.
«Ростов»: семь сейчас, восемь летом
Легионеры: Хаджикадунич, Норманн, Салетрос, Еременко, Попов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Кто может прийти: Сигурдарсон (конец аренды), Кьяртанссон (конец аренды).
Перестанут быть легионерами: Зайнутдинов (Казахстан).
У «Ростова» тоже ситуация неоднозначная. После возвращения из аренды двух исландцев в команде будет восемь легионеров. Есть вероятность, что их в итоге продадут – тогда у команды будет два свободных слота.
ЦСКА: семь сейчас, восемь летом
Легионеры: Магнуссон, Гогуа, Бистрович, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Н'Диайе.
Кто может прийти: Нисимура (конец аренды).
У ЦСКА все тоже погранично. Возможно, из-за этого зимой брали белоруса Илью Шкурина – он уже в этом сезоне не считается легионером.
«Локомотив»: двенадцать сейчас, семь летом
Легионеры: Кверквелия, Хеведес, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Идову, Ротенберг, Крыховяк, Фарфан, Джорджевич, Эдер, Мариу.
Кто может уйти: Чорлука (конец контракта), Рыбус (конец контракта), Ротенберг (конец контракта), Фарфан (конец контракта), Эдер (конец контракта), Мариу (из аренды).
«Локомотив» ждет интересное лето. С Чорлукой обсуждается продление контракта на ухудшенных условиях, агент Рыбуса заявил, что его клиент счастлив в команде. По остальным ничего не ясно: в ситуации с Фарфаном смущают травмы и возраст, в ситуации с Эдером – небольшая результативность и положение Смолова (если он останется в Испании, а Эдер уйдет, то у «Локо» не останется номинальных нападающих). В ситуации с Мариу – запросы «Интера».
Семин не против надолго оставить Мариу, но он ясно дал понять, что все зависит от решения руководства «Локомотива».
«Арсенал»: девять сейчас, шесть летом
Легионеры: Григалава, Коне, Альварес, Бауэр, Костадинов, Чаушич, К. Кангва, Э. Кангва, Банда.
Кто может уйти: Коне (конец контракта), Альварес (конец контракта), Костадинов (конец контракта), Э. Кангва (конец контракта).
Кто может прийти: Тудорие (из аренды).
Коне вряд ли понадобится «Арсеналу»: он давно сидит на лавке без всяких перспектив, поэтому летом «Арсенал», скорее всего, расстанется с ним. По остальным ситуация выглядит сложнее. И Альварес, и Костадинов, и Кангва часто появлялись на поле в первой части сезона. Как показывает практика, «Арсеналу» гораздо легче укрепить проблемные позиции недорогими иностранцами, чем выходить на рынок за более дорогими аналогами с российскими паспортами.
«Уфа»: семь сейчас, семь летом
Легионеры: Неделчару, Табидзе, Йокич, Карп, Тилл, Вобмергар, Бизяк.
Кто может уйти: Йокич (конец контракта).
Кто может прийти: Слай (из аренды).
Забегая вперед – Слай вряд ли вернется, хоть и оформлен пока только в аренду. Если так, то «Уфа» даже усилится.
«Динамо»: девять сейчас, восемь летом
Легионеры: Шуньич, Ордец, Каборе, Шиманьски, Кардозу, Филипп, Н'Жи, Слай, Хильемарк.
Кто может уйти: Слай (из аренды), Хильемарк (из аренды).
Кто может прийти: Черных (из аренды).
По данным инсайдера Ивана Карпова, в контракте Слая прописана обязательная сумма выкупа в 3,5 миллиона евро. Аренда Хильемарка заканчивается следующим летом. Но, судя по количеству сыгранных им матчей, шансов остаться в «Динамо» у него не так много.
Потенциально «Динамо» может позволить себе две покупки легионеров (в зависимости от статуса Черных). Их уровень же будет определяться в соответствии с задачами, которое поставит руководство «Динамо» следующим летом.
«Урал»: десять сейчас, четыре летом
Легионеры: Ароян, Вилюш, Динга, Кулаков, Аугустыняк, Бумаль, Эль Кабир, Бикфалви, Кухарчик, Димитров.
Кто может уйти: Вилюш (конец контракта), Кулаков (конец контракта), Бумаль (конец контракта), Бикфалви (конец контракта), Кухарчик (конец контракта), Димитров (конец контракта).
Кто может прийти: Араторе (из аренды).
Перестанут быть легионерами: Ароян (Армения).
Потенциально «Урал» идеально вписывается в новый лимит, но здесь важен контекст – истекающие контракты лидеров. Бикфалви прямо сейчас забивает больше всех в команде (4 гола), Димитров добавляет ассистов (5). Их продление наверняка будет приоритетом для «Урала» летом. Тогда сократится пространство для маневров на рынке.
В 2019-м Бикфалви уже оставили на однолетнем контракте. Позже он рассказывал, что потенциально мог бы играть в топовой команде. «Думаю, я мог бы играть в топ-клубе, нужно просто доверие от них и уверенность в себе, но мне важно находиться в «Урале», выкладываться на максимум за свою команду», – рассказывал Бикфалви.
«Спартак»: девять сейчас, восемь летом
Легионеры: Жиго, Лукас, Фернандо, Крал, Тил, Мельгарехо, Понсе, Ларссон, Шюррле.
Кто может уйти: Мельгарехо (конец контракта), Шюррле (из аренды).
Кто может прийти: Роша (из аренды).
Главный вопрос по «Спартаку» – выкупят ли контракт Шюррле. «8 миллионов – это дорого за Шюррле? А откуда вы знаете, что 8? Не могу сказать цифру, но она намного меньше восьми. Не на миллион и даже не на два миллиона. Примем ли решение по выкупу зимой? Здесь не к чему спешить», – рассказывал Томас Цорн еще в сентябре.
Фернандо все еще номинально принадлежит «Спартаку», но по нему уже высказывался Леонид Федун: «Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда».
«Тамбов»: два сейчас, два летом
Легионеры: Каплиенко, Муниру.
Дмитрий Селюк рассорился с «Тамбовом» – количество легионеров сразу сократилось. Селюк обвинял во всех проблемах Григоряна: «Мы все понимаем, почему мои футболисты не играют в «Тамбове». Тот же Усман, которому Григорян постоянно обещает поставить его на игру, но не выпускает. Бенито тоже практически не играет, хотя он один из лучших в нигерийской сборной».
Григорян в «Тамбове» уже не тренирует, а в начале января клуб объявил об уходе Бенито и Усмана. Новых легионеров пока не зовут.
«Ахмат»: девять сейчас, десять летом
Легионеры: Анхель, Нижич, Силва, Раванелли, Бериша, Роши, Понсе, Мбенге, Визеу.
Кто может уйти: Визеу (из аренды).
Кто может прийти: Шиманьски (из аренды), Михалак (из аренды).
В «Ахмате» набрали легионеров на целый состав, но летом будет много продаж. Контракты сразу четырех игроков (Раванелли, Анхеля, Нижича и Силвы) истекают в 2021 году. Продлевать их в условиях нового лимита и перебора игроков – сомнительное решение.
«Рубин»: восемь сейчас, семь летом
Легионеры: Уремович, Бегич, Старфельт, Данченко, Давиташвили, Йевтич, Кварацхелия, Абильдгор.
Кто может уйти: Абильдгор (из аренды).
У «Рубина» все зависит от того, какие именно задачи будут поставлены руководством этим летом. Сейчас (что неоднократно отмечал Леонид Слуцкий) «Рубину» важно не вылететь из Премьер-лиги. Состав на следующий сезон (соотношение местных и иностранных игроков в том числе) будет сформирован, исходя из целей, которые боссы озвучат летом.
«Оренбург»: одиннадцать сейчас, четыре летом
Легионеры: Куат, Афонин, Рогич, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Деспотович, Фамейе, Силла, Черных, Радакович.
Кто может уйти: Афонин (конец контракта), Алвеш (конец контракта), Деспотович (конец контракта), Силла (из аренды), Черных (из аренды), Радакович (из аренды).
Перестанут быть легионерами: Куат (Казахстан).
Главное желание «Оренбурга» – сохранение Деспотовича. Президент клуба Владимир Кияев еще в январе рассказывал, что попробует его оставить: «У него есть действующий контракт с «Оренбургом», так что он остается в нашем клубе и играет. Я ему лично сделал предложение о продлении контракта. Сказал, что если у него есть желание играть в нашем футбольном клубе, то будем обсуждать».
«Крылья Советов»: шесть сейчас, пять летом
Легионеры: Зеффан, Михайлович, Гацкан, Антон, Попович, Радоньич.
Кто может уйти: Михайлович (конец контракта), Гацкан (конец контракта).
Кто может прийти: Гинсари (из аренды).
«Крылья» уже сейчас усиливаются легионерами, которые заиграют в команде и в следующем сезоне. Игрок сборной Алжира Зеффан и словенский полузащитник Попович пришли в «Крылья» как раз в зимнее трансферное окно. С обоими подписали контракты, включающие и следующий сезон. Пространство для изменений останется у «Крыльев» и летом.
«Сочи»: семь сейчас, два летом
Легионеры: Мевля, Миладинович, Лагатор, Нобоа, Варданян, Бахтияров, Карапетян.
Кто может уйти: Миладинович (конец контракта), Лагатор (конец контракта), Бахтияров (конец контракта), Карапетян (конец контракта).
Перестанут быть легионерами: Бахтияров (Казахстан), Варданян (Армения), Карапетян (Армения).
У «Сочи» очень сложная ситуация, которую никак нельзя предсказать. Закончится сезон – по сути большая часть состава вернется в «Зенит» из-за окончаний аренд. В этом случае придется заново формировать команду. Под какую лигу – под ФНЛ и РПЛ – зависит от того, что именно РПЛ примут по поводу расширения чемпионата.