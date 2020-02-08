У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело

Через четыре месяца в РПЛ сменится лимит на легионеров. Вместо лимита в составе на матч появится лимит в заявке – не более восьми легионеров. При этом футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами.

Смотрим, как команды РПЛ готовы к изменениям в правилах. И сразу предупреждаем: все данные мы брали с сайта Transfermarkt. В чем-то они могут быть неоднозначными: например, по статусу Фернандо из «Спартака».