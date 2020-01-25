Наконец-то прекратятся разговоры о возможном трансфере Комличенко

«Динамо» объявило о покупке форварда Николая Комличенко. Он уже подписал контракт на 4,5 года. Сергей Егоров писал, что сумма трансфера составит всего 3,5 миллиона евро. Напоминаем: летом «Динамо» вкладывало в игроков намного больше средств. Один переход Максимилиана Филиппа из «Боруссии» вообще стоил 20 миллионов евро, хотя в Германии он играл мало.

Приход Комличенко из «Млады» – серьезное усиление атаки «Динамо». В этом сезоне он забил 10 голов в 15 матчах чемпионата Чехии. По итогам прошлого сезона Комличенко вообще наиграл на 29 голов, стал лучшим бомбардиром и лучшим форвардом турнира. Из-за таких достижений о Комличенко говорили не только в контексте игры – его постоянно отправляли в какой-нибудь клуб.

Признайтесь: вы тоже устали от этих бесконечных слухов и разговоров, что Комличенко прямо сейчас сменит команду. Мы попробовали кратко собрать все упоминания Комличенко в контексте других клубов только за 2019 год, когда он особенно хорошо играл в чемпионате Чехии. Результат такой: «Спартак», ЦСКА, «Гент», ПАОК, «Локомотив», «Рубин», «Динамо» (все получилось!).