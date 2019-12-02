Филипп набивает статистику через пенальти, хотя до «Динамо» был в них неудачником
«Динамо» не проигрывает уже в шести матчах РПЛ. В них клуб четыре раза победил, а в играх с «Локомотивом» и «Ростовом» еще и забил по два мяча. Перемены на скамейке и в настроении повлияли, но конкретно по этим двум встречам важен контекст. Все четыре мяча «Динамо» забил Максимилиан Филипп – от него влетело в два раза больше голов, чем за остальные игры Филиппа в РПЛ.
Три из этих четырех мячей (всего в сезоне – 6) Филипп вкатил с пенальти. С «Ростовом» таких одиннадцатиметровых было сразу два за матч, «Локомотив» получил от Филиппа по голу с пенальти и с игры. Интересно, что за весь сезон до этого «Динамо» только один раз давали пробивать одиннадцатиметровый. В ноябрьской игре с «Ахматом» (1:1) его не реализовал Панченко.
У самого Филиппа до «Динамо» с пенальти совсем не клеилось. Transfermarkt дает статистику, по которой Филипп забил 11 пенальти до приезда в Россию. Вот только все эти удары были на молодежном уровне или в региональном дивизионе – там выступает вторая команда «Фрайбурга». В Бундеслиге Филипп играл за «Фрайбург» и «Боруссию», но пенальти уже не забивал.
Один раз Филиппа попробовали на пенальти в матче Бундеслиги. «Фрайбург» играл с «Хоффенхаймом» (1:1), но вместо победы получил только обидную ничью: Филипп провалил удар. Еще хуже получилось в Дортмунде. «Вердер» и «Боруссия» замутили игру с шестью голами, довели дело до серии одиннадцатиметровых, но там Филипп и Алькасер не реализовали попытки. «Боруссия» вылетела.
Теперь Филипп демонстрирует максимально надежный подход к пенальти. Алексей Миранчук из «Локомотива» пробил паненкой, но это не для Филиппа: «Этот пенальти мне очень понравился, но я хотел пробить более безопасно. Я считаю, что правильно сделал, но тот пенальти был, конечно, удивительным». Зато каждый пенальти Филиппа в РПЛ получился надежным и своеобразным:
- «Ростов». В правый от себя угол (вратарь не угадал).
- «Ростов». В левый от себя угол (вратарь не угадал).
- «Локомотив». Чуть левее центра (вратарь не угадал).