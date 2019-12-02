Филипп набивает статистику через пенальти, хотя до «Динамо» был в них неудачником

«Динамо» не проигрывает уже в шести матчах РПЛ. В них клуб четыре раза победил, а в играх с «Локомотивом» и «Ростовом» еще и забил по два мяча. Перемены на скамейке и в настроении повлияли, но конкретно по этим двум встречам важен контекст. Все четыре мяча «Динамо» забил Максимилиан Филипп – от него влетело в два раза больше голов, чем за остальные игры Филиппа в РПЛ.

Три из этих четырех мячей (всего в сезоне – 6) Филипп вкатил с пенальти. С «Ростовом» таких одиннадцатиметровых было сразу два за матч, «Локомотив» получил от Филиппа по голу с пенальти и с игры. Интересно, что за весь сезон до этого «Динамо» только один раз давали пробивать одиннадцатиметровый. В ноябрьской игре с «Ахматом» (1:1) его не реализовал Панченко.