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#РПЛ #Футбол #Динамо #Локомотив #Гильерме #Алексей Миранчук #Антон Миранчук #Максимилиан Филипп #Рифат Жемалетдинов

«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы

01 декабря 2019, 18:35

Матч между «Динамо» и «Локомотива» от 18 августа. Максимилиан Филипп открывает счет на 3 минуте. Алексей Миранчук сравнял счет в середине первого тайма. Во втором тайме Антон Миранчук принес «Локо» победу.

Спустя почти четыре месяца ситуация практически повторилась. В середине первого тайма Филипп классно пробил с левой ноги в противоход Коченкову. Алексей Миранчук же забил пенальти паненкой и сравнял счет. 

Полному повторению августовского матча помешали несколько моментов.

Первый – Антон Миранчук не попал в состав из-за травмы

Второй – «Локо» вышел на матч с полузапасным составом. В воротах был Коченков (Гильерме травмирован), в полузащите с первых минут вышли Коломейцев, Куликов и Мурило (Миранчук и Баринов лечатся, Жемалетдинов остался в запасе).

Третий – у этого матча был свой герой. Филипп во втором тайме реализовал пенальти (у него два дубля подряд) и довел счет до итоговых 1:2. В прошлом матче был такой счет. Разница лишь одна – в первой встрече победил «Локо», который играл в гостях. Сегодня же победителем стало «Динамо».

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#Рифат Жемалетдинов