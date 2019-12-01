«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
Матч между «Динамо» и «Локомотива» от 18 августа. Максимилиан Филипп открывает счет на 3 минуте. Алексей Миранчук сравнял счет в середине первого тайма. Во втором тайме Антон Миранчук принес «Локо» победу.
Спустя почти четыре месяца ситуация практически повторилась. В середине первого тайма Филипп классно пробил с левой ноги в противоход Коченкову. Алексей Миранчук же забил пенальти паненкой и сравнял счет.
Полному повторению августовского матча помешали несколько моментов.
Первый – Антон Миранчук не попал в состав из-за травмы
Второй – «Локо» вышел на матч с полузапасным составом. В воротах был Коченков (Гильерме травмирован), в полузащите с первых минут вышли Коломейцев, Куликов и Мурило (Миранчук и Баринов лечатся, Жемалетдинов остался в запасе).
Третий – у этого матча был свой герой. Филипп во втором тайме реализовал пенальти (у него два дубля подряд) и довел счет до итоговых 1:2. В прошлом матче был такой счет. Разница лишь одна – в первой встрече победил «Локо», который играл в гостях. Сегодня же победителем стало «Динамо».