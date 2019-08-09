Сколько-сколько «Динамо» заплатило за Филиппа? 20 млн евро, это как?

Кто вообще такой Максимилиан Филипп?

Вкратце о форварде, если вы никогда о нем не слышали.

• Получил известность во «Фрайбурге», играв там на нескольких позициях в середине поля и атаке.

• В 2017-м дортмундская «Боруссия» заплатила за него 20 миллионов евро . Фактически, по паре миллионов на каждый гол – за два года Филипп забил десять мячей в 35 матчах Бундеслиги.

• Единственная награда в коллекции игрока – золотая медаль молодежного Евро U-21 в 2017 году. Правда, единственный его гол там – это реализованный послематчевый пенальти в полуфинале.