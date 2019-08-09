Сколько-сколько «Динамо» заплатило за Филиппа? 20 млн евро, это как?
Кто вообще такой Максимилиан Филипп?
Вкратце о форварде, если вы никогда о нем не слышали.
• Получил известность во «Фрайбурге», играв там на нескольких позициях в середине поля и атаке.
• В 2017-м дортмундская «Боруссия» заплатила за него 20 миллионов евро. Фактически, по паре миллионов на каждый гол – за два года Филипп забил десять мячей в 35 матчах Бундеслиги.
• Единственная награда в коллекции игрока – золотая медаль молодежного Евро U-21 в 2017 году. Правда, единственный его гол там – это реализованный послематчевый пенальти в полуфинале.
• Изначально в «Боруссии» у него неплохо получалось при Петере Боше и при отсутствии травмированного Марко Ройса, чья позиция ему подходит больше. С выздоровлением Ройса и назначением Люсьена Фавра карьера Филиппа дала сбой. Он всего девять раз выходил в «старте» и отметился одним забитым мячом.
Один гол в сезоне и трансфер аж за 20 миллионов? А он нужен «Динамо»?
Все зависит от того, где будет использовать своего новичка Дмитрий Хохлов. Как классический форвард штрафной он вряд ли раскроется, но в качестве атакующего полузащитника может принести немало пользы. Сам Филипп тоже не хочет сравнить себя, например, с Кураньи, который долго поиграл в «Динамо»: «Он – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке».
Впрочем, отталкиваться стоит от тех кадров, которыми сейчас располагает «Динамо» в передней линии. С Жоаозиньо, Шиманьски, Н’Жие и Филиппом у клуба вырисовывается мощная атака. Кем усилить – тут хватает: Панченко, Кардозу, Шейдаев, Черных, Грулев. Но если брать именно высококачественных исполнителей, то для стартового состава в схеме 4-2-3-1 необходимый набор у «Динамо» уже имеется.
Хохлов сильно недоволен реализацией голевых моментов в нынешнем сезоне. Команда гораздо чаще остальных в РПЛ бьет по воротам (83 удара, у «Краснодара» – 68), но голов забито всего три. «У команды есть недостаток мастерства в завершении», – признает тренер. Именно дорогостоящие легионеры нужны, чтобы этот недостаток устранить.
«Динамо», откуда столько денег?
Филипп – десятое приобретение «Динамо» этим летом. Половину из новичков взяли бесплатно (Каборе, Шейдаев, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец), за вторую половину отдали в общей сложности 33,2 миллиона евро. 20 – на Филиппа, 6 – на Н’Жие, 5,5 – на Шиманьски, чуть меньше двух на Калинина и Плиева.
Притом продажа зафиксирована только одна – Самба Соу отбыл в Чемпионшип за 700 тысяч евро.
30 апреля банк ВТБ приобрел контрольный пакет акций московского «Динамо» за один рубль. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что долги клуба в размере пяти миллиардов рублей будут оплачиваться равными долями в течение восьми лет, где не будет начисления процентов.
Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин уверен, что клуб вернется в элиту российского футбола: «ВТБ теперь один хозяин. Хороший, сильный совет директоров во главе с Соловьевым. Уже идет укрепление».
Кроме того, теперь «Динамо» принимает соперников на своем новом стадионе, а не ездит в Химки. За два матча против «Рубина» и «Урала» на новой арене побывали в общей сложности почти 30 тысяч человек. С абонементами тоже есть успех.
Еще в апреле комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился инсайдом: «Бюджет «Динамо» позволит приглашать качественных игроков, он будет в пятерке самых высоких в РПЛ в будущем сезоне».
Похоже, с такими трансферами признанная в нашей лиге топ-5 («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Спартак») вскоре превратится в топ-6, за «Динамо» станет еще интереснее наблюдать. Кстати, ближайшие матчи у клуба – домашние против «Зенита» и «Локомотива».