4 матча Мурило – 3 голевые ошибки. Пока новый защитник «Локо» плох

Таким образом, три голевые ошибки за четыре матча. Впрочем, претензии есть и к Чорлуке – с первым голом «Зенита», также с голом «Тамбова». Пока заметно, что ошибаются оба защитника, касается это не только индивидуальных просчетов, а еще и взаимопонимания.

Но так ли плох именно Мурило? Все же в каждой игре он может отметиться какой-то позитивной цифрой.

• C «Рубином» проявить себя было непросто – казанцы атаковали редко. Бразилец отметился неплохим процентом точных передач – 86,4%.

• Зато в матче с «Тамбовом» он выиграл сразу 10 верховых единоборств.

• В игре с ЦСКА было шесть выигранных верховых единоборств и четыре отбора – неплохо.

Визуально Мурило не кажется слабым игроком, у него все в порядке с техникой, позиционно в ряде случаев он действует довольно уверенно. Цифры очень условны, но по ним заметно, что хоть понемногу бразилец прибавляет.