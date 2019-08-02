На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23

«Спартак» официально представил Джордана Ларссона.

22 года.

Форвард сборной Швеции.

До этого играл в «Норчепинге».

Сын Хенрика Ларссона и неоднократно играл в командах, где тот был тренером.

Этот сезон (в Швеции сезон совпадает с календарным годом) – единственный, где Ларссон много забивал: 11 голов в 16 играх чемпионата.

Самое интересное в образе Ларссона – его тесная связь с Майклом Джорданом и баскетболом.

Он родился, когда Джордан выиграл пятый перстень НБА

В июне 1997-го «Чикаго Буллс» опять выиграли чемпионство, а Майкл Джордан окончательно взлетел к гениальности. Хенрик Ларссон, который всегда любил баскетбол, так впечатлился, что назвал Джорданом сына – он как раз родился через неделю после празднований в Чикаго.

В шведском языке имя Ларссона звучит как Йордан (Йоран, если совсем точно). Но мы все-таки будем писать Джордан – как на футболке «Спартака».