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#Джордан Ларссон #РПЛ #Спартак #Майкл Джордан #баскетбол

На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23

02 августа 2019, 12:37

официальный сайт «Спартака»

«Спартак» официально представил Джордана Ларссона. 

  • 22 года.
  • Форвард сборной Швеции.
  • До этого играл в «Норчепинге».
  • Сын Хенрика Ларссона и неоднократно играл в командах, где тот был тренером.
  • Этот сезон (в Швеции сезон совпадает с календарным годом) – единственный, где Ларссон много забивал: 11 голов в 16 играх чемпионата.

Самое интересное в образе Ларссона – его тесная связь с Майклом Джорданом и баскетболом.

Он родился, когда Джордан выиграл пятый перстень НБА

В июне 1997-го «Чикаго Буллс» опять выиграли чемпионство, а Майкл Джордан окончательно взлетел к гениальности. Хенрик Ларссон, который всегда любил баскетбол, так впечатлился, что назвал Джорданом сына – он как раз родился через неделю после празднований в Чикаго. 

В шведском языке имя Ларссона звучит как Йордан (Йоран, если совсем точно). Но мы все-таки будем писать Джордан – как на футболке «Спартака».

imago sportfotodienst/ Global Look Press

Фото в форме «Чикаго» и «ГСВ»

Джордан Ларссон следит за НБА и в курсе основных вещей. В его инстаграме есть фото в майках «Голден Стэйт» и «Чикаго», а один из первых постов – цитата Майкла Джордана про 9000 промахов как причину успеха. 

 

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