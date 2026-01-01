Майкл Джордан

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«Последний танец» получил «Эмми» за лучший документальный фильм года
#баскетбол
Баскетбол
Майкл Джордан и его бренд пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством
#Майкл Джордан
Футбол
Роналду первый среди футболистов заработает миллиард евро за карьеру
#Криштиану Роналду
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Материалы
У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
#музыка
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
#Майкл Джордан
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
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#Леброн Джеймс
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Новый мем с Джорданом. Теперь он зажигает в автобусе под разные треки – это финал сериала «Последний танец»
#Майкл Джордан
Майкл Джордан − дерьмовый президент
#Майкл Джордан
Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой
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#Майкл Джордан
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