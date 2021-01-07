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Баскетбол
Баскетболист
Майкл Джордан
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Майкл Джордан
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Новости
У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
#музыка
07 января 2021, 18:35
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
#Майкл Джордан
23 декабря 2020, 12:10
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
5
#Леброн Джеймс
12 октября 2020, 10:35
5
Новый мем с Джорданом. Теперь он зажигает в автобусе под разные треки – это финал сериала «Последний танец»
#Майкл Джордан
20 мая 2020, 18:50
Майкл Джордан − дерьмовый президент
#Майкл Джордан
01 мая 2020, 07:00
Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой
1
#Майкл Джордан
07 апреля 2020, 10:46
1
«Из этого сделают еще один мем». Джордан заплакал на церемонии прощания с Кобе
#Майкл Джордан
25 февраля 2020, 12:20
История мема с плачущим Джорданом – одного из главных мемов десятилетия
#Майкл Джордан
20 декабря 2019, 20:58
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
#Джеймс Харден
01 декабря 2019, 11:09
На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23
#Джордан Ларссон
02 августа 2019, 12:37