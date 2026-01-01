Майкл Джордан

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У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
#музыка
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
#Майкл Джордан
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
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#Леброн Джеймс
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Новый мем с Джорданом. Теперь он зажигает в автобусе под разные треки – это финал сериала «Последний танец»
#Майкл Джордан
Майкл Джордан − дерьмовый президент
#Майкл Джордан
Убийство отца изменило Джордана. Он закончил карьеру и ушел в бейсбол − чтобы через год вернуться в НБА и стать легендой
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#Майкл Джордан
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«Из этого сделают еще один мем». Джордан заплакал на церемонии прощания с Кобе
#Майкл Джордан
История мема с плачущим Джорданом – одного из главных мемов десятилетия
#Майкл Джордан
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
#Джеймс Харден
На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23
#Джордан Ларссон