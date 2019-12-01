Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
Главным героем встречи «Хьюстона» и «Атланты» стал Джеймс Харден. Харден провел на площадке примерно 31 минуту, но этого хватило, чтобы он набрал 60 очков. Статистика такова: Харден реализовал 16 из 24 бросков с игры, с трехочковых набрал 24 очка, реализовал 20 из 23 штрафных. Кроме того, он сделал 8 передач, 3 подбора и 3 перехвата.
Для Хардена это четвертый случай в карьере, когда он набирает 60+ очков за одну игру. Такая результативность позволила ему:
а) Стать вторым баскетболистом (после Клэя Томпсона) в истории НБА, который набрал 60 очков меньше, чем за 32 минуты.
б) Повторить рекорд Уилта Чемберлена: Харден (как и Чемберлен) набирал 55+ очков в 10+ матчах.
в) Сравняться с Джорданом по количеству матчей за карьеру, в которых он набирал 60+ очков.
Какова реакция Хардена? После матча (в котором он не сыграл в последней четверти – тренер Марк Д’Антони не выпустил его из-за преимущества «Хьюстона» в 54 очка) он посмотрел на табло и искренне удивился: до личного рекорда результативности не хватило одного очка.
Твиттер «Хьюстона» в восторге: постит видео и мемы с героем.