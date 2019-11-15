Энтони возвращается в НБА. Позади год без игры, даже сейчас насмешки

9 ноября инстаграм SLAM Online выложил фотографию молодого Энтони, подписав ее «воплощение баскетболиста». «Это точно!» – так поддержал ее Леброн Джеймс у себя в сторис. Фото вышло в годовщину последнего матча Кармело в НБА – с 9 ноября 2018-го он на паркет не выходил. Целый год без большого баскетбола.

Говорят, в «Хьюстоне» он отчасти оказался из-за дружбы с Крисом Полом. Чуть меньше 20 лет он дружит с Леброном Джеймсом – они оба взрослели, побеждали, ездили на Олимпиаду, обзаводились семьями, все это происходило на глазах друг у друга. Не портило их отношения и то, что их постоянно сравнивали, конечно, в пользу Леброна. «Нам навязывают это, но мы отказываемся от сравнений и соперничества ради дружбы», – говорил Джеймс. Вряд ли они воссоединятся в «Лейкерс» (хотя этого очень бы хотел Энтони), да и до этого вместе они играли только в сборной США.

Тем не менее, весной, по информации ESPN, в «Лейкерс» задумывались о подписании Энтони, но отказались от этой идеи. Кармело летом запустил в ютубе свой канал, на который подписались более 50 тысяч человек, и отчаянно тренировался, чтобы остаться в НБА. «Я слишком сильно люблю баскетбол, чтобы жить без него. Я знаю, что еще могу. Думаю, дело уже в том, соглашусь ли я на определенную роль в команде», – сказал он в августе.