Энтони возвращается в НБА. Позади год без игры, даже сейчас насмешки
Кармело Энтони – известный баскетболист из НБА, он трижды становился Олимпийским чемпионом в составе сборной США (это рекорд), играл семь раз в Матче всех звезд НБА. Долгое время выступал за «Денвер», и «Нью-Йорк Никс», последние два сезона провел в «Оклахоме» и «Хьюстоне».
В январе 2019-го Энтони перешел в «Чикаго» в результате обмена, откуда был отчислен двумя неделями позже. С тех пор 35-летний баскетболист оставался без клуба до середины ноября, пока его не подобрал «Портленд». Причин ухода из «Хьюстона» было сразу несколько:
- Слабая игра в защите;
- Серьезно снизившиеся показатели в атаке;
- Плохие физические кондиции;
- Всего лишь 31% реализации трехочковых.
Кармело уже давно ругали за лишний вес и нежелание меняться – работать над собой и адаптироваться к современному баскетболу. Он и правда не успевал в защите – пропускал соперников и фолил, в атаке был не столь эффективен. Летом Энтони поработал над своей физической формой, но никто в НБА не торопился его брать.
Bleacher Report, пародируя «Игру престолов», выпускает собственный сериал Game of Zones, где рассказывает об интересных событиях из НБА. Одна из серий была посвящена неудаче Энтони в «Хьюстоне».
9 ноября инстаграм SLAM Online выложил фотографию молодого Энтони, подписав ее «воплощение баскетболиста». «Это точно!» – так поддержал ее Леброн Джеймс у себя в сторис. Фото вышло в годовщину последнего матча Кармело в НБА – с 9 ноября 2018-го он на паркет не выходил. Целый год без большого баскетбола.
Говорят, в «Хьюстоне» он отчасти оказался из-за дружбы с Крисом Полом. Чуть меньше 20 лет он дружит с Леброном Джеймсом – они оба взрослели, побеждали, ездили на Олимпиаду, обзаводились семьями, все это происходило на глазах друг у друга. Не портило их отношения и то, что их постоянно сравнивали, конечно, в пользу Леброна. «Нам навязывают это, но мы отказываемся от сравнений и соперничества ради дружбы», – говорил Джеймс. Вряд ли они воссоединятся в «Лейкерс» (хотя этого очень бы хотел Энтони), да и до этого вместе они играли только в сборной США.
Тем не менее, весной, по информации ESPN, в «Лейкерс» задумывались о подписании Энтони, но отказались от этой идеи. Кармело летом запустил в ютубе свой канал, на который подписались более 50 тысяч человек, и отчаянно тренировался, чтобы остаться в НБА. «Я слишком сильно люблю баскетбол, чтобы жить без него. Я знаю, что еще могу. Думаю, дело уже в том, соглашусь ли я на определенную роль в команде», – сказал он в августе.
Энтони пытался попасть на ЧМ-2019 в составе сборной США, но его запрос отклонили. «Для нашего нынешнего состояния и того, что мы делаем это могло стать отвлекающим фактором», – объяснил генменеджер Джерри Коланджело. Сборная в итоге оглушительно провалилась, финишировав всего лишь седьмой.
Аналитик ESPN Джален Роуз уверен, что Энтони в НБА вообще внесли в черный список: «Даже если вам не нравится его игра, он все равно мог бы получить место в составе и стать 11-15 игроком в команде. В лиге – 450 рабочих мест, 30 команд, он вполне бы заслужил быть в составе одной из них».
Время шло, но Энтони так и оставался без клуба. «Поставьте это в заголовок: я хочу играть. На 2000 процентов», – сказал он неделю назад в разговоре с журналистами.
По информации ESPN, «Портленд» подпишет с Энтони негарантированный контракт. Зарабатывать баскетболист будет почти $14,5 тысяч в день.
В соцсетях над «Портлендом» в основном глумятся. Например, есть такой твит о ставках на титул клуба, коэффициент на который сильно вырастет после подписания Кармело.
«Эй, я открыт», – кричит Лиллард (будущий партнер по команде). Что делает вместо этого Кармело:
Кто-то просто вспомнил смешной момент с Энтони:
Заметили, что матч «Портленда» против бывшей команды Кармело уже через несколько дней.
А реакция друга все объясняет. Не так уж и важно, в какой форме Кармело. Главное, что вернется.