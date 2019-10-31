Звезды НБА подрались на площадке, а потом устроили шоу из подколов и оскорблений
«Филадельфия» обыграла «Миннесоту» (117:95), но результат матча уже никто не вспоминает. В середине третьей четверти на площадке сцепились Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс – лидеры обеих команд. Дело дошло до потасовки с ударами и захватом от Бена Симмонса, который пытался разнять игроков. Разняли быстро, но обоих все равно удалили с площадки.
Основной момент драки, где Таунсу неприятно прилетело в глаз.
В этой истории уже много слов, подколов и мемов, но важнее всего другое. Она ушла за пределы одного конкретного столкновения двух игроков. Теперь здесь идут сплошные оскорбления.
Эмбиид вообще не считает себя виноватым в этой ситуации. Он рассказывал об успешной игре, а потом выдал следующее: «Он схватил меня, мы вместе. Мне удается западать сопернику в голову, быть раздражителем. Люблю это. Не думаю, что меня дисквалифицируют, я не наносил ударов».
Потом Эмбиид рассказал в инстаграме, что сегодня его потянула кошка, попавшая к львам. Там же он отметил, что видел средний палец от матери Таунса (да, она его показывала).
Таунс ответил подборкой фотографий в инстаграме, а потом вставил скриншот плачущего Эмбиида. «Я не сучка, которая выросла среди львов», – так Таунс подписал этот пост. Он явно считает, что победил в этом противостоянии с Эмбиидом.
Таким сейчас видят в твиттере соперничество Таунса и Эмбиида:
Еще одна версия их драки:
И такая:
Что еще в этом интересного
Конкретную причину драки именно по тому моменту никто не понимает, но Таунс и Эмбиид давно соперничают по всем направлениям. Они считаются конкурентами по манере игры, таланту и влиянию на каждую из своих команд. На портале Fadeaway World провели полное сравнение Эмбиида и Таунса по многим игровым аспектам (броски, руководство игрой, атлетизм). Победил Эмбиид со счетом 11:2.
В 2017-м у фанатов «Филадельфии» была традиция: они праздновали каждую победу хэштегом #RaiseTheCat (поднимать кошку) и реально поднимали котов. Именно в матчах с «Миннесотой» это приобретает особое значение, потому что там есть свой KAT (Карл-Энтони Таунс). Отсюда и постоянные отсылки к котам от Эмбиида и других людей, когда играют против «Миннесоты».
Эмбиид регулярно смеется над Таунсом. Вот и в 2017 году его фотографию с упоминанием кота фанаты в комментариях расценили именно через троллинг: Эмбиид поднялся над Таунсом.
Сами они тогда тоже обменялись колкостями в комментариях. Таунсу не понравилось качество снимка и подпись к нему. Эмбиид сказал в ответ, что качество этой фотографии лучше, чем игра в защите от Таунса. В 2017-м у них было хотя бы уважение.
Сейчас все завершилось особенно жестко. «Парень наконец-то выиграл три игры, и он начинает что-то говорить. Ты всю жизнь был слабаком. Вот почему к тебе так относились те, кого ты знаешь», – написал Эмбиид уже в твиттере в комментариях к записи Таунса. Примерно такие же слова он потом добавил уже у себя.