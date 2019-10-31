Звезды НБА подрались на площадке, а потом устроили шоу из подколов и оскорблений

В этой истории уже много слов, подколов и мемов, но важнее всего другое. Она ушла за пределы одного конкретного столкновения двух игроков. Теперь здесь идут сплошные оскорбления.

Эмбиид вообще не считает себя виноватым в этой ситуации. Он рассказывал об успешной игре, а потом выдал следующее: «Он схватил меня, мы вместе. Мне удается западать сопернику в голову, быть раздражителем. Люблю это. Не думаю, что меня дисквалифицируют, я не наносил ударов».

Потом Эмбиид рассказал в инстаграме, что сегодня его потянула кошка, попавшая к львам. Там же он отметил, что видел средний палец от матери Таунса (да, она его показывала).