Карл-Энтони Таунс

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Баскетбол
Мать Карла-Энтони Таунса умерла от коронавируса. До этого ее вводили в искусственную кому
#Карл-Энтони Таунс
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Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
Звезды НБА подрались на площадке, а потом устроили шоу из подколов и оскорблений
#Джоэл Эмбиид
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