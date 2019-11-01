Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
Сразу несколько топовых спортсменов повторили одинаковую идею: на Хэллоуин они переоделись в костюм Джокера. Все это связано с популярным фильмом «Джокер», который еще показывают в кинотеатрах. Неудачную отсылку к нему недавно делал «Спорт-Экспресс», когда изобразил в виде клоуна главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско.
К Хэллоуину спортсмены подготовились чуть лучше. Грим, улыбка, танцы – было разное, хотя задумка почти во всем скопирована друг у друга. Оригинально появился на арене баскетболист Спенсер Динвидди из «Бруклина».
В НБА вообще особенно много Джокеров. Его вид использовали Брэдли Бил, Джон Уолл и Карл-Энтони Таунс. Уолл даже показал момент создания образа (вполне реально повторить такое в домашних условиях).
Вильям Карлссон («Вегас») и Макс Доми («Монреаль») отвечали за Джокера в НХЛ.
На командной фотографии хоккеистов «Бостона» есть сразу два Джокера.
Такое решение придумала «Сибирь».
Дмитрий Комбаров и Роберт Левандовски не сильно оригинальничали.
Мексиканский «Тигрес» уместил Джокера и Бэтмена в одной команде.
Не все спортсмены повторяли конкретно образ Джокера. Икер Касильяс показал обычного злого клоуна.
Интересно обыграл тему с клоунами и Криштиану Роналду. Его клоун сидит на плечах другого клоуна. Нет, это уже не Джокер.