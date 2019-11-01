Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды

Сразу несколько топовых спортсменов повторили одинаковую идею: на Хэллоуин они переоделись в костюм Джокера. Все это связано с популярным фильмом «Джокер», который еще показывают в кинотеатрах. Неудачную отсылку к нему недавно делал «Спорт-Экспресс», когда изобразил в виде клоуна главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско.

К Хэллоуину спортсмены подготовились чуть лучше. Грим, улыбка, танцы – было разное, хотя задумка почти во всем скопирована друг у друга. Оригинально появился на арене баскетболист Спенсер Динвидди из «Бруклина».