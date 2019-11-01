кино
Хоккей
Футбол
баскетбол
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Икер Касильяс
Дмитрий Комбаров
Карл-Энтони Таунс
Вильям Карлссон
Макс Доми
Спенсер Динвидди
Брэдли Бил
Джон Уолл
Поделиться:
Комментарии:
0
#кино #Футбол #Криштиану Роналду #Роберт Левандовски #Карл-Энтони Таунс #баскетбол #Дмитрий Комбаров #Хоккей #Брэдли Бил #Вильям Карлссон #Джон Уолл #Икер Касильяс #Макс Доми #Спенсер Динвидди

Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды

01 ноября 2019, 00:55

Сразу несколько топовых спортсменов повторили одинаковую идею: на Хэллоуин они переоделись в костюм Джокера. Все это связано с популярным фильмом «Джокер», который еще показывают в кинотеатрах. Неудачную отсылку к нему недавно делал «Спорт-Экспресс», когда изобразил в виде клоуна главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско. 

К Хэллоуину спортсмены подготовились чуть лучше. Грим, улыбка, танцы – было разное, хотя задумка почти во всем скопирована друг у друга. Оригинально появился на арене баскетболист Спенсер Динвидди из «Бруклина». 

В НБА вообще особенно много Джокеров. Его вид использовали Брэдли Бил, Джон Уолл и Карл-Энтони Таунс. Уолл даже показал момент создания образа (вполне реально повторить такое в домашних условиях).

Вильям Карлссон («Вегас») и Макс Доми («Монреаль») отвечали за Джокера в НХЛ.

На командной фотографии хоккеистов «Бостона» есть сразу два Джокера.

Такое решение придумала «Сибирь».

Дмитрий Комбаров и Роберт Левандовски  не сильно оригинальничали.

Мексиканский «Тигрес» уместил Джокера и Бэтмена в одной команде.

Не все спортсмены повторяли конкретно образ Джокера. Икер Касильяс показал обычного злого клоуна.

Интересно обыграл тему с клоунами и Криштиану Роналду. Его клоун сидит на плечах другого клоуна. Нет, это уже не Джокер.

В наших соцсетях еще больше материалов о спорте
Все фото: инстаграм
Другие образы в спорте
Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
Леброн вернул предматчевый ритуал с пыльным облаком. Это идея Джордана и культовая реклама образа
Узнали вратаря «Оренбурга» в образе Льва Яшина?
Тайсон Фьюри провел бой в образе Аполло Крида из «Рокки 4». В том фильме герой умер
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#кино
#Футбол
#Криштиану Роналду
#Роберт Левандовски
#Карл-Энтони Таунс
#баскетбол
#Дмитрий Комбаров
#Хоккей
#Брэдли Бил
#Вильям Карлссон
#Джон Уолл
#Икер Касильяс
#Макс Доми
#Спенсер Динвидди