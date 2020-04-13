Карл-Энтони Таунс
баскетбол
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Мать Карла-Энтони Таунса умерла от коронавируса. До этого ее вводили в искусственную кому
13 апреля 2020, 23:05
«Миннесота» опубликовала сообщение о смерти женщины в своем твиттере:
25 марта Карл-Энтони Таунс публиковал сообщение в инстаграме, где призывал всех серьезно относиться к коронавирусу: «Мы можем победить, но должны принимать меры предосторожности. Делюсь своей историей в надежде, что все останутся дома! Нам нужно больше оборудования, мы должны помочь медицинскому персоналу на передовой. Спасибо медицинскому персоналу, который помогает моей маме. Вы все настоящие герои!».
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