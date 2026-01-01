Карл-Энтони Таунс

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Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
Звезды НБА подрались на площадке, а потом устроили шоу из подколов и оскорблений
#Джоэл Эмбиид