Победить лейкемию и вернуться в большой спорт. История борьбы из Техаса
Университет Техаса ждал этого возвращения уже давно. Сам баскетболист Эндрю Джонс мечтал два года, что выйдет на полный матч без каких-то ограничений. Вышел так, что все удивились. Джонс сразу наколотил 20 очков и доказал: даже многомесячный простой не может помешать развитию таланта. Того таланта, которого мечтали видеть минимум на драфте НБА.
По очкам это был лучший результат в университетской карьере Джонса. По моральному ощущению он провел лучшую игру в карьере. В январе 2018-го Джонсу сообщили о лейкемии, а за месяц до этого он пропустил четыре встречи из-за безобидной травмы запястья. Диагноз поставили на второй год игры в Техасе – в момент, когда о Джонсе уже узнали в массах.
В дебютном сезоне Джонс набирал в среднем по 11,4 очка за игру и думал о возможном попадании в НБА. Джонсу прогнозировали выход на драфт уже в 2018-м. Сам он ожидаемо улучшил процент успешных бросков с игры и набирал уже по 13,5 очков. Если любого фаната баскетбола в Техасе спрашивали о перспективном парне, все сразу указывали на Джонса.
Тут и вмешалась лейкемия. «Впервые я почувствовал себя плохо сразу после возвращения из Австралии. Мы готовились к сезону, меня тошнило. Я чувствовал себя каким-то подавленным и тяжелым», – рассказывал сам Джонс. В тот момент симптомы его состояния напоминали необычную форму гриппа, но Джонс все равно выходил на площадку на ограниченные минуты.
Ситуация ухудшалась. «Когда я пытался вернуться, у меня все еще были проблемы. У меня начались головные боли, головокружение и проблемы с дыханием. Еще я кашлял кровью. Мне только исполнилось 20 лет, ни у кого из моих родственников не было рака», – описывал Джонс свое состояние на тот момент.
Когда стало совсем плохо, Джонс все-таки пошел в больницу. Он сдал анализ крови, после чего узнал об остром лейкозе. 10 января 2018 года эту новость объявили публично. Дальше в жизни Джонса стартовала борьба, в которой рядом с ним находились близкие, фанаты и известные люди. Из игроков НБА Джонса поддержали Джон Уолл, Крис Пол и другие баскетболисты.
«Это расстраивает, потому что я был почти на пике своей игры. Я играл на высоком уровне, чтобы сделать себя потенциальным выбором на драфте. Потом пошла эта тяжесть, подавленность. Это похоже на какое-то обезвоживание. В такие моменты ты просто хочешь лежать и вообще не двигаться», – так Джонс описывал свое состояние.
Два года, химиотерапия из 12 циклов по 28 дней, период ремиссии и надежды, что болезнь больше никогда не вернется. Джонса лечили усиленно – так, чтобы исключить любое повторение такого состояния. В ноябре 2018-го он уже возвращался на пару игр за «Техас». Там Джонс в общей сложности провел всего 11 минут, а потом отправился на новый курс лечения.
Пока родственники переживали, Джонс и в больнице не отпускал баскетбольный мяч.
Джонс работал над физическим состоянием даже в момент болезни. Его семья, партнеры и фанаты – все опасались, что парень не вернется на прежний уровень. У самого Джонса есть совет для других на такой случай: «Сосредоточься на том, что ты любишь и чем наслаждаешься. Даже когда ты не чувствуешь себя лучше – все равно не будь побежденным. Оставайся активным».
«Тссс, просто поправляйся», – актуальный майский пост из твиттера Джонса. Уже тогда он усиленно готовился к возвращению. На руке у Джонса долгое время был протянут катетер PICC, с которым он тренировался и даже был готов выходить на площадку. О проблемах со здоровьем Джонс временно старался не думать – просто забывал и уходил в обычную жизнь.
Перед первой игрой после полноценного возвращения Джонс не нервничал, но до конца не мог осознать собственные ожидания. «Было очень приятно официально вернуться на площадку с моими товарищами по команде. Рад за всю работу, которую мы выполняли этим летом. Я был просто рад возможности выйти на паркет без ограничений», – рассказал сам Джонс.
Главный тренер «Техаса» Шака Смарт тоже доволен таким результативным возвращением Джонса: «Опять же, прошло 23 месяца с момента, когда он действительно вышел и сыграл в баскетбол Эндрю Джонса в техасской форме. Сейчас для него просто очень важно и здорово иметь такую возможность выходить и играть».
Эндрю Джонс вернулся. Два года борьбы с лейкемией наконец-то официально позади – теперь можно снова мечтать о попадании в НБА, прогрессировать и развиваться.