Победить лейкемию и вернуться в большой спорт. История борьбы из Техаса

Ситуация ухудшалась. «Когда я пытался вернуться, у меня все еще были проблемы. У меня начались головные боли, головокружение и проблемы с дыханием. Еще я кашлял кровью. Мне только исполнилось 20 лет, ни у кого из моих родственников не было рака», – описывал Джонс свое состояние на тот момент.

Когда стало совсем плохо, Джонс все-таки пошел в больницу. Он сдал анализ крови, после чего узнал об остром лейкозе. 10 января 2018 года эту новость объявили публично. Дальше в жизни Джонса стартовала борьба, в которой рядом с ним находились близкие, фанаты и известные люди. Из игроков НБА Джонса поддержали Джон Уолл, Крис Пол и другие баскетболисты.

«Это расстраивает, потому что я был почти на пике своей игры. Я играл на высоком уровне, чтобы сделать себя потенциальным выбором на драфте. Потом пошла эта тяжесть, подавленность. Это похоже на какое-то обезвоживание. В такие моменты ты просто хочешь лежать и вообще не двигаться», – так Джонс описывал свое состояние.

Два года, химиотерапия из 12 циклов по 28 дней, период ремиссии и надежды, что болезнь больше никогда не вернется. Джонса лечили усиленно – так, чтобы исключить любое повторение такого состояния. В ноябре 2018-го он уже возвращался на пару игр за «Техас». Там Джонс в общей сложности провел всего 11 минут, а потом отправился на новый курс лечения.

Пока родственники переживали, Джонс и в больнице не отпускал баскетбольный мяч.