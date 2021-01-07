У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
Jam – точно не главный хит Майкла Джексона. По итогам 1992-го он даже не покорил чарты (только 26-е место в списке Billboard Hot). Но с Jam стартует восьмой альбом Dangerous, и в мировом турне Джексон часто начинал с него концерт – его достаточно для ободрения зала, чтобы потом перейти к настоящим боевикам.
Сама песня – ритмичный поп-фанк с куплетом ямайского рэпера Heavy D. Джексон поет, как важно объединиться всему миру и как его весь этот мир достал:
«Мне нужно обрести покой,
Но, кажется, никто не хочет
Дать мне быть самим собой».
С помощью Jam Джексон исполнил мечту – сняться в клипе с другим великим MJ Майклом Джорданом.
Клип готовится на фоне самых массовых бунтов в истории США. Джордан не хочет сниматься, но он просто стеснялся танцевать
Сначала Джордан отказывался: занят и еще эти танцы – вдруг его тоже заставят плясать. Но потом все-таки согласился. «Блин, это же Майкл Джексон! Когда еще будет такая возможность», – вспоминал он после согласия.
Над клипом работали режиссер Дэвид Келлог (снимал рекламу для Pepsi и Volkswagen) и продюсер Фил Роуз, который всей семье Джексонов делал клип 2300 Jackson Street.
Келлог и Роуз планируют Лос-Анджелес. Но город все еще кипит: четыре белых полицейских отпущены судом после того, как избили темнокожего таксиста Родни Кинга. Это спровоцировало страшный бунт, который наслоился на другие сложные истории с расизмом и безработицей среди темнокожих. В Лос-Анджелесе протестующие сожгли 5500 зданий и нанесли городу ущерб в миллиард долларов. В бойне с полицией погибли 63 человека.
Снимать видео на песню, где есть строчка «Весь мир должен объединиться и посмотреть в лицо проблемам», нужно в месте поспокойнее.
Съемки проходят в заброшенном ангаре. Они суперсекретны и прерываются на день по просьбе Буша-старшего
Келлог и Роуз неохотно выбирают юг Чикаго – идеальный вариант для Джордана. Но где снимать клип? И всего неделя на подготовку. Они смотрят старые здания и тоскуют, а потом находят огромный ветхий ангар. Главное – много пространства, а с остальным справится художник Роб Пирсон. И он быстро смастерил идеальную площадку для баскетбола.
Все шокированы – посреди развалин сияет паркет НБА. Келлог вспоминал, что им давал ощущать свободу бюджет: миллион долларов казался бесконечным. Хотя уже тогда снимались клипы масштабнее и помпезнее. Но видео двух MJ простенькое: Джексон учится бросать в корзину, а Джордан – повторять его танцевальные трюки.
Еще организаторы хитрят с полицией и убеждают, что ангар нужен для обычной рекламы майонеза. Начальник полиции застыл с открытым ртом, когда увидел Джексона – для него даже сделан брезентовый туннель. Через него он скрыто пробрался через автобус на место съемок.
Полиция злится на Келлога, он извиняется, но скоро их ждет еще сюрприз – на BMW подъедет икона города Майкл Джордан. У полиции совсем нет терпения: разваливающийся ангар нужно оформить как самый охраняемый объект города.
Когда наконец-то все собрались, режиссер включил на весь зал Jam, дал звездам мяч, попросил играть и только раз как-то крикнул Джексону: «А ну давай, научи ходить по Луне!» Сценария у клипа не было. Келлог верил, что у двух глыб химия возникнет и без прописанных сцен. Получилось не так идеально. Джордан нелепо танцевал, а Джексон неуверенно бросал мяч.
Из этого все равно вышла нарезка, которую Келлог называет документальной, а не художественной: Джексон катается на плечах Джордана и с помощью наивного монтажа забивает сумасшедший трехочковый.
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
Джексон чувствовал себя свободно: дурачился с радиоуправляемыми машинками и не стеснялся приветствовать через окно толпу фанатов. Это бесило полицию. А самого Джексона раздражал только свет. Ему не нравилось, как он освещен сбоку. Перед началом съемок его дублер бегал по паркету, и Джексон убеждался, что свет выставлен правильно. И уже потом влетал в кадр.
После съемочного дня Джексон сразу уходил в трейлер. Пусть он и был веселым, но все отмечали его странную замкнутость вне процесса. А Джордан оставался тусить со всей группой и играть в баскетбол. Он снимался в чикагском ангаре три дня, а в последний день молча постучал по часам и посмотрел на Келлога. Так режиссер клипа вспомнил, что у него осталось только два часа.
Еще один запоминающийся момент съемок – пропажа Джексона. Его помощник позвонил и сказал: у него ланч и он будет только завтра. Келлог потребовал вернуться – аренда аппаратуры очень дорогая. Ему в ответ отрезали все планы: «У Джексона ланч с президентом Бушем».
Джексон вернулся, хандрил и сидел вялым в углу. Кажется, он подхватил грипп. Но как только слышал музыку, то сразу бодро танцевал. Это до сих пор восхищает Келлога:
«Как он может так сильно собраться, быть таким энергичным и таким резким? Это было удивительно. По мне в такие моменты проходили мурашки».
Jam на пару лет закрепился в сознании у фанатов «Чикаго Буллз». Ведь песню еще крутили на матчах команды и в рекламных объявлениях.
На ютуб клип был залит в октябре 2009-го – через несколько месяцев после смерти Джексона. Сейчас у него 68 миллионов просмотров. А еще выходили дополнительные материалы к видео. Там еще больше кадров, как Джексон учит Джордана делать лунную походку. И реакция Джексона, как ему было неловко играть против Джордана в баскетбол.