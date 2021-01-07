У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго

Jam – точно не главный хит Майкла Джексона. По итогам 1992-го он даже не покорил чарты (только 26-е место в списке Billboard Hot). Но с Jam стартует восьмой альбом Dangerous, и в мировом турне Джексон часто начинал с него концерт – его достаточно для ободрения зала, чтобы потом перейти к настоящим боевикам.

Сама песня – ритмичный поп-фанк с куплетом ямайского рэпера Heavy D. Джексон поет, как важно объединиться всему миру и как его весь этот мир достал:

«Мне нужно обрести покой, Но, кажется, никто не хочет Дать мне быть самим собой».

С помощью Jam Джексон исполнил мечту – сняться в клипе с другим великим MJ Майклом Джорданом.