Майкл Джексон

Годы жизни
1958-2009
Факт
Известен как «Король поп-музыки»
Лента
Материалы
Материалы
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Однажды Майкл Джексон нанял колдуна из Африки, чтобы наслать проклятие на Стивена Спилберга и еще 24 человека
#Майкл Джексон
Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой
#Майкл Джексон
У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
#музыка
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