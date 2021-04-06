Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой
В 2011 году перед стадионом «Фулхэма» «Крейвен Коттедж» внезапно появился памятник Майклу Джексону. Его установил владелец клуба и египетский миллионер Мохаммед Аль-Файед.
На открытии двухметровая гипсовая статуя не понравилась почти никому. Например, The Guardian ругал ее так: «Это очень плохо сделанный памятник. Нужно сделать ставку, что он развалится под лучами солнца или после первого дождя».
На открытие памятника приехали фанаты Джексона в перчатках из блесток. Взявшись за руки, они пели добрую классику Джексона We Are The World. Только вот атмосферу праздника нарушало общее чувство неловкости: почему Джексон, а не легенда клуба? Аль-Файед раздражался от таких вопросов: «Я не хочу, чтобы люди, которым не нравится памятник, болели за «Фулхэм». Можете болеть за «Челси».
Том Грейтрекс, один из лидеров фанатского движения, вспоминал: «Большинство из нас были сильно удивлены и ошарашены. Это один из худших памятников у футбольных стадионов. Всем казалось, что это музей мадам Тюссо отверг его за плохое качество».
Сам Джексон был на одной игре «Фулхэма». Но дружил с Аль-Файедом, который оставлял ему безлюдным главный универмаг Лондона
Аль-Файед – важный человек в истории «Фулхэма». В 1997 году он купил клуб, который болтался в третьем дивизионе и пообещал добраться до АПЛ. Скоро у Аль-Файеда разбился сын Доди, который ехал в одной машине с принцессой Дианой. Но после этого Аль-Файед только активнее занимался проектом и прокачивал его медийно.
Главная история – приезд Майкла Джексона. В клубном шарфике и солнечных очках он смотрел, как «Фулхэм» бодается с «Уиганом», чтобы в следующем году играть в Чемпионшипе. Перед игрой Джексон ходил по газону, а Аль-Файед прикрывал его зонтиком. Когда фанаты увидели лицо Джексона, они не верили в происходящее и спрашивали друг друга: что он вообще тут забыл?
У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
Джексон дружил с Аль-Файедом. Он даже открывал для него по ночам универмаг Harrods. Там Джексон покупал одежду и отдыхал от внимания толп. И именно в Harrods должен был стоять памятник Джексону, но Аль-Файед продал универмаг катарской королевской семье.
Хм-хм-хм, куда бы деть статую? О, есть же стадион.
После демонтажа памятника «Фулхэм» вылетел. А сама статуя Джексона спрятана после фильма «Покидая Неверленд»
Памятник Джексону стоял два года. Потом случился похожий сценарий: Аль-Файед продал «Фулхэм» пакистанскому бизнесмену Шахиду Хану. И забрал гипсового Джексона домой.
Зато за эти два года стадион «Фулхэма» стал дежурным местом встречи для фанатов Майкла Джексона. Они покупали там мерч и маленькие фигурки, а клубные болельщики привыкли к туристам, которые не интересовались самим футболом. Один из болельщиков в интервью The Athletic так оценил отношение большинства к памятнику: он не нравился, но все помнили, что Аль-Файед вложил в клуб 200 млн фунтов, сделав из неудачника второй-третьей лиги середняка АПЛ.
Перед «Крейвен Коттедж» сейчас стоит памятник Джорджу Коэну. Чемпион мира и 459 матчей за «Фулхэм».
Аль-Файед год держал памятник в загородном доме. Потом Национальный музей футбола попросил его себе. Аль-Файед отдал и назвал статую оберегом клуба, ведь скоро после демонтажа памятника клуб вылетел в Чемпионшип.
Статуя Джексона пробыла в музее до 2019-го. Дальше – взрыв из-за документалки «Покидая Неверленд» (в ней несколько мужчин обвинили Джексона в педофилии). Музей вынужденно спрятал статую в архив, где ее видят только работники.