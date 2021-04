Уродливый памятник Майклу Джексону стоял у стадиона «Фулхэма». Владелец клуба посылал всех критиков и увез статую домой

На открытие памятника приехали фанаты Джексона в перчатках из блесток. Взявшись за руки, они пели добрую классику Джексона We Are The World. Только вот атмосферу праздника нарушало общее чувство неловкости: почему Джексон, а не легенда клуба? Аль-Файед раздражался от таких вопросов: «Я не хочу, чтобы люди, которым не нравится памятник, болели за «Фулхэм». Можете болеть за «Челси».

Том Грейтрекс, один из лидеров фанатского движения, вспоминал: «Большинство из нас были сильно удивлены и ошарашены. Это один из худших памятников у футбольных стадионов. Всем казалось, что это музей мадам Тюссо отверг его за плохое качество».

Сам Джексон был на одной игре «Фулхэма». Но дружил с Аль-Файедом, который оставлял ему безлюдным главный универмаг Лондона

Аль-Файед – важный человек в истории «Фулхэма». В 1997 году он купил клуб, который болтался в третьем дивизионе и пообещал добраться до АПЛ. Скоро у Аль-Файеда разбился сын Доди, который ехал в одной машине с принцессой Дианой. Но после этого Аль-Файед только активнее занимался проектом и прокачивал его медийно.