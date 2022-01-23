Однажды Майкл Джексон нанял колдуна из Африки, чтобы наслать проклятие на Стивена Спилберга и еще 24 человека

Майкл Джексон – не только музыкант и певец, но и актер. Он снялся в 7 фильмах (где у него были свои роли) и всегда говорил: «Кино – это одна из отдушин в моей жизни. Я люблю съемки. Это вдохновляет меня. Особенно – большие и сложные роли. Я получаю колоссальное удовольствие».

Однажды Джексон не получил большую роль и сильно обиделся. Настолько, что нанял знахаря, чтобы тот наслал проклятие на режиссера.

В 1991 году вышел фильм Стивена Спилберга «Капитан Крюк». Это продолжение истории «Питер и Венди». И Майкл Джексон хотел сыграть роль Питера Пена. The Independent ссылается на журнал Vanity Fair и пишет: Спилберг в личном разговоре отказал Джексону, и певец сильно расстроился.

Источник пишет: в 2000-м, находясь в Швейцарии, Джексон получил список из 25 «врагов», которые умрут в ближайшую неделю. Это письмо прислал знахарь из Мали по имени Баба. За три года до этого Майкл Джексон заплатил ему 150 тысяч долларов, чтобы тот наслал проклятие на его неприятелей.