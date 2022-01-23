Однажды Майкл Джексон нанял колдуна из Африки, чтобы наслать проклятие на Стивена Спилберга и еще 24 человека
Майкл Джексон – не только музыкант и певец, но и актер. Он снялся в 7 фильмах (где у него были свои роли) и всегда говорил: «Кино – это одна из отдушин в моей жизни. Я люблю съемки. Это вдохновляет меня. Особенно – большие и сложные роли. Я получаю колоссальное удовольствие».
Однажды Джексон не получил большую роль и сильно обиделся. Настолько, что нанял знахаря, чтобы тот наслал проклятие на режиссера.
В 1991 году вышел фильм Стивена Спилберга «Капитан Крюк». Это продолжение истории «Питер и Венди». И Майкл Джексон хотел сыграть роль Питера Пена. The Independent ссылается на журнал Vanity Fair и пишет: Спилберг в личном разговоре отказал Джексону, и певец сильно расстроился.
Источник пишет: в 2000-м, находясь в Швейцарии, Джексон получил список из 25 «врагов», которые умрут в ближайшую неделю. Это письмо прислал знахарь из Мали по имени Баба. За три года до этого Майкл Джексон заплатил ему 150 тысяч долларов, чтобы тот наслал проклятие на его неприятелей.
Что известно по этому случаю:
1. Баба убивал домашний скот, принося его в жертву.
2. Джексон оплатил содержание фермы в Мали, и Баба за три года зарезал 42 быков и коров.
3. Известно, что в списке помимо Спилберга был, например, композитор Дэвид Геффен. Джексон на полном серьезе считал: а) Геффена считал своим врагом; б) Что Геффен угробил его карьеру.
Почему мы должны верить этому факту? Материал про связь Джексона и колдуна из Мали – часть из множества статей журналистки Vanity Fair Морин Орт. Она писала о жизни и карьере Джексона. Орт сделала с ним несколько интервью, помогала в написании книг и делала большие расследования о нем. Орт была одной из немногих, кто раскрутил дело о насилии Джексона над детьми.