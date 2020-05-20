Новый мем с Джорданом. Теперь он зажигает в автобусе под разные треки – это финал сериала «Последний танец»

В последней серии документального фильма ESPN о Майкле Джордане «Последний танец» показали, как он готовился к одному из матчей: сидит в автобусе и довольно кайфует под трек Kenny Lattimore – Days Like This. Кстати, Джордан хвастался, что слушал песню одним из первых – на тот момент еще не было официального релиза.

Интернет быстро сообразил, что из этого выйдет отличный мем. И Джордан может слушать в автобусе вообще все (кстати, о его музыкальном вкусе почти ничего неизвестно). Появился даже аккаунт в твиттере Michael Jordan Jamming Out (можно перевести как «Майкл Джордан зажигает / отрывается»). Там собраны лучшие видео, где он налегке флексит под самые разные треки. За пару дней на твиттер подписалось больше 40 тысяч человек.