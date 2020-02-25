«Из этого сделают еще один мем». Джордан заплакал на церемонии прощания с Кобе

Майкл Джордан не так часто плачет, но фотографию его лица со слезами используют по любому подходящему поводу. Мы уже рассказывали, что из слезного выступления Джордана получился один из главных мемов десятилетия. Представители Джордана поясняли, что ему самому мем совсем не нравится. Это подтвердилось на церемонии прощания с Кобе Брайантом.

Джордан был на вечере одним из почетных гостей и выступал с длинной речью. Он сказал, что всегда считал Кобе младшим братом. Они оставались близкими друзьями, постоянно переписывались, обсуждали баскетбол и дочку. Джордан даже вспомнил случаи, когда его бесили частые сообщения Кобе – тот неожиданно писал даже в два часа ночи.

В какой-то момент речи Джордан расплакался, а потом рассмешил весь зал: «Вот видите, что он со мной делает. Я рассказывал жене, что не хочу выступать здесь, потому что придется смотреть на это еще несколько лет. Он все-таки меня добил. Из этого сделают еще один мем со слезным лицом».

Полная церемония прощания с Кобе: