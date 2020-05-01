Майкл Джордан − дерьмовый президент

Сквозь весь сериал идет тема Майкла Джордана. Сьемки проводились в Уилмингтоне, куда семья Джордана переехала, когда ему было семь лет и где он рос. Один из главных героев носит 23-й номер с очевидной отсылкой. А в последних сезонах он даже становится игроком «Шарлотт Бобкетс», где к тому времени Джордан уже был миноритарным владельцем. И это еще один момент, который прочувствуют только фанаты.

При первом просмотре ты радуешься за героя Нэйтана Скотта, который долго пробивался в НБА через Лигу Развития. Второй раз ты сопереживаешь парню, которого судьба занесла в «Бобкетс». Понятно, что для парня из Северной Каролины именно вариант с «Шарлотт» по-киношному идеальный.

Но на момент сьемок (2008 год) это уже была одна из самых убогих франшиз лиги.

Да, ранее в городе уже были «Хорнетс», наследниками которых «Бобкэтс» и позиционируют себя – но долгое время даже местным фанатам было стыдно ассоциировать ламповую команду Маггзи Богза и Ларри Джонсона (еще одна отсылочка к Джордану и «Космическому джему») с этой пародией. Плюс фактически клуб был новым, прошлый коллектив уехал в Новый Орлеан из-за конфликта владельца Джорджа Шинна с фанатами и городскими властями.

И тут появился ОН.

Майкл Джордан уже давно хотел приобрести долю в клубе из родного штата и войти в правление, но Шинн отказался предоставить ему контроль над баскетбольными операциями. С тех пор Джордан успел подмочить репутацию, выбрав на драфте Кваме Брауна – одного из худших первых пиков в истории. Но и в Северной Каролине теперь была другая команда, о которой даже не было истории без провалов. Слабо начавший управленец и слабо начавший клуб нашли друг друга.