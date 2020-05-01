Майкл Джордан
НБА
баскетбол
Шарлотт
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#Майкл Джордан #Шарлотт #НБА #баскетбол

Майкл Джордан − дерьмовый президент

01 мая, 07:00
Егор Бобко

Впервые я столкнулся с сериалом «Холм одного дерева» еще в юности. Да, я навсегда влюбился в Пэйтон Сойер, а саундтрек Гэвина Дегро играл в голове очень долго. Но в целом это была крепкая, но не гениальная подростковая драма про маленький городок и житейские проблемы школьников. В общем, интро классное (по его мотивам даже делали аналогичные заставки для Гарри Поттера), персонажи приятные, – но если вы не фанат баскетбола, то вряд ли оцените.

Зато если вы хотя бы отличаете центрового от разыгрывающего и каким-то образом не прошли мимо сериала, который у нас в прокате обозвали «Школой выживания» (серьезно, сложно придумать более стерильное название) – совсем другой разговор. 

Баскетбольная начинка явно придает «Холму» обаяние. Если раньше баскетбол был просто спортом, который подчеркивает крутость главного героя (ну, бейсболист, игрок в амфут или в крикет, девочки из группы поддержки, вот это вот все), то теперь баскетбольная линия стала практически центральной. Ты начинаешь узнавать не только камео Fall Out Boy и Jimmy Eat World, но и Эмеку Окафора во время раздачи автографов, а Рик Фокс вовсе играет криминального авторитета. 

Кинопоиск

Сквозь весь сериал идет тема Майкла Джордана. Сьемки проводились в Уилмингтоне, куда семья Джордана переехала, когда ему было семь лет и где он рос. Один из главных героев носит 23-й номер с очевидной отсылкой. А в последних сезонах он даже становится игроком «Шарлотт Бобкетс», где к тому времени Джордан уже был миноритарным владельцем. И это еще один момент, который прочувствуют только фанаты.

При первом просмотре ты радуешься за героя Нэйтана Скотта, который долго пробивался в НБА через Лигу Развития. Второй раз ты сопереживаешь парню, которого судьба занесла в «Бобкетс». Понятно, что для парня из Северной Каролины именно вариант с «Шарлотт» по-киношному идеальный.

Но на момент сьемок (2008 год) это уже была одна из самых убогих франшиз лиги.

Да, ранее в городе уже были «Хорнетс», наследниками которых «Бобкэтс» и позиционируют себя – но долгое время даже местным фанатам было стыдно ассоциировать ламповую команду Маггзи Богза и Ларри Джонсона (еще одна отсылочка к Джордану и «Космическому джему») с этой пародией. Плюс фактически клуб был новым, прошлый коллектив уехал в Новый Орлеан из-за конфликта владельца Джорджа Шинна с фанатами и городскими властями.

И тут появился ОН.

Майкл Джордан уже давно хотел приобрести долю в клубе из родного штата и войти в правление, но Шинн отказался предоставить ему контроль над баскетбольными операциями. С тех пор Джордан успел подмочить репутацию, выбрав на драфте Кваме Брауна – одного из худших первых пиков в истории. Но и в Северной Каролине теперь была другая команда, о которой даже не было истории без провалов. Слабо начавший управленец и слабо начавший клуб нашли друг друга.

Прошло вот уже почти 15 лет – и ничего не изменилось. Став миноритарным владельцем клуба, Майкл Джордан заодно взял должность президента по баскетбольным операциям. С этого момента именно он стал ответственным за формирование долгосрочной стратегии развития франшизы, расположившись в центре всех баскетбольных процессов. Даже перебравшись в просторный офис главного босса в 2010-м, Джордан не отстранится от прямого участия во всех насущных вопросах.

И это было бы не так плохо, если бы клуб хоть как-то развивался. Но нет. 

Человек, который для многих символ победы и постоянного движения вверх, выстрадал максимально антиамбициозную франшизу, от которой так и веет провинциальностью.

Есть мнение, что Шарлотт – это и так баскетбольная деревня, где априори нельзя построить ничего внушительного. Так было во времена прошлых «Хорнетс». Но в нулевых город начал активно развиваться, укрепившись в статусе второго финансового центра США после Нью-Йорка, а журнал Forbes в 2013-м году включил Шарлотт в список лучших мест для развития бизнеса. Но даже опуская это – в новом тысячелетии регулярно появляются отличные команды с маленьких рынков: Детройт, Оклахома, Кливленд или Милуоки. Просто в Северной Каролине сделали все неправильно.

Путь «Шарлотт» при Джордане – это путь наименьшего риска. На драфте клуб целенаправленно делал ставку на наиболее готовых исполнителей, игнорируя их очевидный потолок. Возможно, на это повлияло, что Джордан сам пришел в лигу после трех лет в колледже и проецировал собственный игровой опыт на других. В любом случае − за эти годы он полностью развенчал миф, что великие баскетболисты хорошо разбираются в тонкостях игры и сразу видят талант в других.

Шарлотт – почти 900 000 населения и крупнейший (но не столица) город Северной Каролины

Единственная почти легитимная звезда «Хорнетс» за это время Кемба Уокер скорее только подтверждает все эти тезисы, чем опровергает их. Клуб ожидаемо клюнул на чемпиона и лучшего игрока сезона в NCAA, проигнорировал возраст (за месяц до драфта ему уже стукнуло 21). И в первые сезоны на профессиональном уровне он абсолютно не впечатлял, сделав резкий рывок только на пятый год, что уже не имело никакого отношения к таланту людей, его выбиравших. Остальные «надежные» выборы клуба так и остались заурядными и серыми. Очень мало откровенных провалов – просто добротные игроки, которые добросовестно уперлись в предел возможностей.

Что еще нужно клубу, который комплектуется почти исключительно чернорабочими от мира баскетбола?

Правильно – отличный прораб. Таким стал Стив Клиффорд в 2013 году. До этого командой успели порулить старый друг Джордана Сэм Винсент, ветеран тренерства Ларри Браун, ветеран «Хорнетс» Пол Сайлас, работавший помощником еще в команде из 90-х, а также сержант из колледжа Майк Данлэп. Как и в случае с игроками, тренеры были как на подбор – люди старой закалки и с опытом, но вообще без революционных идей.

Стив Клиффорд задержался в Северной Каролине на долгие пять лет. Его период в клубе даже можно назвать успешным. Но он никак не маскировал основную проблему, а лишь подчеркивал ее. Бывший помощник Джеффа и Стэна Ван Ганди – это идеальный «сплошной проклятый компромисс». Клиффорд просто брал неплохих игроков и делал из них неплохую команду. И два выхода в плей-офф (на фоне одного до того) – лишь выбор из двух зол.

Ощущение всей этой провинциальности при Клиффорде только возросло. Он не умел развивать таланты и работать с молодежью. Именно под него бралось большинство возрастных новичков – просто ему нужны были готовые исполнители. А если к нему и попадали молодые проспекты, то их либо затачивали под работу в узком профиле, либо отправляли. Клиффорд прекрасно умел закручивать гайки и давать результат, но в этом не было даже грамма надежды на что-то большее.

Просто представьте себя на месте кинопродюсера, который мог взять режиссером Квентина Тарантино, но даже не думает об этом, потому что главная цель – сделать добротный фильм, прокатить его по кинотеатрам и окупить расходы. Эксперименты, потенциал, шанс на шедевр и место в истории – нет, спасибо. Лучше просто, но надежно.

Причем крайне тяжело винить в таком результате конкретно Клиффорда или генерального менеджера Рича Чо. Последний вступил в должность в 2011-м с резюме талантливого управленца, юридическое образование которого успешно помогало его прошлым командам в сложных обменах. За полгода до назначения Чо легендарно облапошил все тех же «Хорнетс», выменяв у них главную звезду Джеральда Уоллеса за пакет из Джоэла Пржбиллы, Шона Маркса и Данте Каннингема, имена которых фанаты даже не запомнили − ведь те провели за клуб всего 27 матчей на троих.

И Рич Чо, и Стив Клиффорд - хорошие специалисты, что они доказывают на своем уровне полномочий. Первый организовал несколько толковых обменов, второй склепал крепкую рабоче-крестьянскую команду. Но стратегия клуба на драфте, политика в отношении продления контрактов и постановка глобальных задач – вопросы, которые минимум согласовываются на уровне владельца, а в случае с Джорданом – напрямую от него зависят.

Политика в отношении новичков, ставка на тренера-ремесленника и дальнейший процесс переплаты почти всем игрокам после малейшего успеха, что фактически заперло команду на достигнутом уровне – это все решения по согласию Джордана. И «Хорнетс» ошиблись на каждом повороте. Даже сейчас, когда реальность догнала и он признал необходимость перемен, все продолжает идти наперекосяк.

Освободив Чо и Клиффорда, клуб поставил на Митча Капчака и Джеймса Боррего. Первый – легенда «Лейкерс». Второй – ученик Грегга Поповича, что в современной НБА уже отличная рекомендация.

Джеймс Боррего на первой пресс-конференции в клубе

Но Капчак провалил последние годы в Лос-Анджелесе. Он ужасно выменял Ховарда, ужасно выменял Нэша, ужасно продлил Кобе на легендарные 48/2, ужасно подписал Мозгова и Денга на безумные деньги, а никто из его выборов на драфте так и не заиграл. И приглашать Капчака на роль управляющего перестройкой − наивность. Еще раз: это не человек с новыми идеями, и он уже давно не давал результат.

Боррего на первой же пресс-конференции обещал отойти от старомодного стиля Клиффорда и поставить команде современный привлекательный баскетбол. Но пока его можно похвалить только за доверие к молодым. Его «Хорнетс» являются одной из самых медленных и скучных команд лиги, при всем том, что даже по индивидуальным качествам исполнителей этой команде нужно играть в быстром темпе.

В феврале Джордан отпраздновал десятилетие диктатуры в «Шарлотт». К этой отметке он подошел с командой, которая всего трижды была в плей-офф, а сейчас занимает третье место с конца по стоимости франшизы после «Мемфиса» и «Нового Орлеана».

Джордан не принес ни спортивного, ни коммерческого успеха. Он давно отбил вложенные деньги за счет резкого роста стоимости абсолютно всех клубов НБА. Но от лучшего баскетболиста в истории, вокруг имени которого вырос сверхуспешный бренд, явно ожидали большего.

Перефразируя слова из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В мире НБА не стыдно быть последним, так устроен американский спорт. Худшее, что можно сделать с командой – это загнать ее в болото. А «Хорнетс» Джордана застряли в этом болоте и долго радовались жизни.

В сентябре стало известно, что Джордан продает часть «Хорнетс» миллиардерам Гэйбу Плотнику и Дэниэлу Сандхейму. Сумма сделки не разглашается, но контрольный пакет акций остается у Джордана, который точно отбил потраченную в 2010-м сумму в 175 миллионов долларов. В приветственных речах стороны рассказали красивую историю о больших планах и внедрении новых технологий. И в это можно поверить, если вспомнить, как развивается город, особенно в области IT-индустрии. Но можно понять и тех, кто видит в этом повод для переживаний. Сам Джордан тоже когда-то начинал с миноритарной доли. И неудачи всей истории, возможно, подтолкнут его к тому самому решению − несмотря на всю любовь к клубу и родному штату.

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Все фото: Keystone Press Agency, ZUMAPRESS, IMAGO-IMAGES / Global Look Press
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