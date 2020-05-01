Майкл Джордан − дерьмовый президент
Впервые я столкнулся с сериалом «Холм одного дерева» еще в юности. Да, я навсегда влюбился в Пэйтон Сойер, а саундтрек Гэвина Дегро играл в голове очень долго. Но в целом это была крепкая, но не гениальная подростковая драма про маленький городок и житейские проблемы школьников. В общем, интро классное (по его мотивам даже делали аналогичные заставки для Гарри Поттера), персонажи приятные, – но если вы не фанат баскетбола, то вряд ли оцените.
Зато если вы хотя бы отличаете центрового от разыгрывающего и каким-то образом не прошли мимо сериала, который у нас в прокате обозвали «Школой выживания» (серьезно, сложно придумать более стерильное название) – совсем другой разговор.
Баскетбольная начинка явно придает «Холму» обаяние. Если раньше баскетбол был просто спортом, который подчеркивает крутость главного героя (ну, бейсболист, игрок в амфут или в крикет, девочки из группы поддержки, вот это вот все), то теперь баскетбольная линия стала практически центральной. Ты начинаешь узнавать не только камео Fall Out Boy и Jimmy Eat World, но и Эмеку Окафора во время раздачи автографов, а Рик Фокс вовсе играет криминального авторитета.
Сквозь весь сериал идет тема Майкла Джордана. Сьемки проводились в Уилмингтоне, куда семья Джордана переехала, когда ему было семь лет и где он рос. Один из главных героев носит 23-й номер с очевидной отсылкой. А в последних сезонах он даже становится игроком «Шарлотт Бобкетс», где к тому времени Джордан уже был миноритарным владельцем. И это еще один момент, который прочувствуют только фанаты.
При первом просмотре ты радуешься за героя Нэйтана Скотта, который долго пробивался в НБА через Лигу Развития. Второй раз ты сопереживаешь парню, которого судьба занесла в «Бобкетс». Понятно, что для парня из Северной Каролины именно вариант с «Шарлотт» по-киношному идеальный.
Но на момент сьемок (2008 год) это уже была одна из самых убогих франшиз лиги.
Да, ранее в городе уже были «Хорнетс», наследниками которых «Бобкэтс» и позиционируют себя – но долгое время даже местным фанатам было стыдно ассоциировать ламповую команду Маггзи Богза и Ларри Джонсона (еще одна отсылочка к Джордану и «Космическому джему») с этой пародией. Плюс фактически клуб был новым, прошлый коллектив уехал в Новый Орлеан из-за конфликта владельца Джорджа Шинна с фанатами и городскими властями.
И тут появился ОН.
Майкл Джордан уже давно хотел приобрести долю в клубе из родного штата и войти в правление, но Шинн отказался предоставить ему контроль над баскетбольными операциями. С тех пор Джордан успел подмочить репутацию, выбрав на драфте Кваме Брауна – одного из худших первых пиков в истории. Но и в Северной Каролине теперь была другая команда, о которой даже не было истории без провалов. Слабо начавший управленец и слабо начавший клуб нашли друг друга.
Прошло вот уже почти 15 лет – и ничего не изменилось. Став миноритарным владельцем клуба, Майкл Джордан заодно взял должность президента по баскетбольным операциям. С этого момента именно он стал ответственным за формирование долгосрочной стратегии развития франшизы, расположившись в центре всех баскетбольных процессов. Даже перебравшись в просторный офис главного босса в 2010-м, Джордан не отстранится от прямого участия во всех насущных вопросах.
И это было бы не так плохо, если бы клуб хоть как-то развивался. Но нет.
Человек, который для многих символ победы и постоянного движения вверх, выстрадал максимально антиамбициозную франшизу, от которой так и веет провинциальностью.
Есть мнение, что Шарлотт – это и так баскетбольная деревня, где априори нельзя построить ничего внушительного. Так было во времена прошлых «Хорнетс». Но в нулевых город начал активно развиваться, укрепившись в статусе второго финансового центра США после Нью-Йорка, а журнал Forbes в 2013-м году включил Шарлотт в список лучших мест для развития бизнеса. Но даже опуская это – в новом тысячелетии регулярно появляются отличные команды с маленьких рынков: Детройт, Оклахома, Кливленд или Милуоки. Просто в Северной Каролине сделали все неправильно.
Путь «Шарлотт» при Джордане – это путь наименьшего риска. На драфте клуб целенаправленно делал ставку на наиболее готовых исполнителей, игнорируя их очевидный потолок. Возможно, на это повлияло, что Джордан сам пришел в лигу после трех лет в колледже и проецировал собственный игровой опыт на других. В любом случае − за эти годы он полностью развенчал миф, что великие баскетболисты хорошо разбираются в тонкостях игры и сразу видят талант в других.
Единственная почти легитимная звезда «Хорнетс» за это время Кемба Уокер скорее только подтверждает все эти тезисы, чем опровергает их. Клуб ожидаемо клюнул на чемпиона и лучшего игрока сезона в NCAA, проигнорировал возраст (за месяц до драфта ему уже стукнуло 21). И в первые сезоны на профессиональном уровне он абсолютно не впечатлял, сделав резкий рывок только на пятый год, что уже не имело никакого отношения к таланту людей, его выбиравших. Остальные «надежные» выборы клуба так и остались заурядными и серыми. Очень мало откровенных провалов – просто добротные игроки, которые добросовестно уперлись в предел возможностей.
Что еще нужно клубу, который комплектуется почти исключительно чернорабочими от мира баскетбола?
Правильно – отличный прораб. Таким стал Стив Клиффорд в 2013 году. До этого командой успели порулить старый друг Джордана Сэм Винсент, ветеран тренерства Ларри Браун, ветеран «Хорнетс» Пол Сайлас, работавший помощником еще в команде из 90-х, а также сержант из колледжа Майк Данлэп. Как и в случае с игроками, тренеры были как на подбор – люди старой закалки и с опытом, но вообще без революционных идей.
Стив Клиффорд задержался в Северной Каролине на долгие пять лет. Его период в клубе даже можно назвать успешным. Но он никак не маскировал основную проблему, а лишь подчеркивал ее. Бывший помощник Джеффа и Стэна Ван Ганди – это идеальный «сплошной проклятый компромисс». Клиффорд просто брал неплохих игроков и делал из них неплохую команду. И два выхода в плей-офф (на фоне одного до того) – лишь выбор из двух зол.
Ощущение всей этой провинциальности при Клиффорде только возросло. Он не умел развивать таланты и работать с молодежью. Именно под него бралось большинство возрастных новичков – просто ему нужны были готовые исполнители. А если к нему и попадали молодые проспекты, то их либо затачивали под работу в узком профиле, либо отправляли. Клиффорд прекрасно умел закручивать гайки и давать результат, но в этом не было даже грамма надежды на что-то большее.
Просто представьте себя на месте кинопродюсера, который мог взять режиссером Квентина Тарантино, но даже не думает об этом, потому что главная цель – сделать добротный фильм, прокатить его по кинотеатрам и окупить расходы. Эксперименты, потенциал, шанс на шедевр и место в истории – нет, спасибо. Лучше просто, но надежно.
Причем крайне тяжело винить в таком результате конкретно Клиффорда или генерального менеджера Рича Чо. Последний вступил в должность в 2011-м с резюме талантливого управленца, юридическое образование которого успешно помогало его прошлым командам в сложных обменах. За полгода до назначения Чо легендарно облапошил все тех же «Хорнетс», выменяв у них главную звезду Джеральда Уоллеса за пакет из Джоэла Пржбиллы, Шона Маркса и Данте Каннингема, имена которых фанаты даже не запомнили − ведь те провели за клуб всего 27 матчей на троих.
И Рич Чо, и Стив Клиффорд - хорошие специалисты, что они доказывают на своем уровне полномочий. Первый организовал несколько толковых обменов, второй склепал крепкую рабоче-крестьянскую команду. Но стратегия клуба на драфте, политика в отношении продления контрактов и постановка глобальных задач – вопросы, которые минимум согласовываются на уровне владельца, а в случае с Джорданом – напрямую от него зависят.
Политика в отношении новичков, ставка на тренера-ремесленника и дальнейший процесс переплаты почти всем игрокам после малейшего успеха, что фактически заперло команду на достигнутом уровне – это все решения по согласию Джордана. И «Хорнетс» ошиблись на каждом повороте. Даже сейчас, когда реальность догнала и он признал необходимость перемен, все продолжает идти наперекосяк.
Освободив Чо и Клиффорда, клуб поставил на Митча Капчака и Джеймса Боррего. Первый – легенда «Лейкерс». Второй – ученик Грегга Поповича, что в современной НБА уже отличная рекомендация.
Но Капчак провалил последние годы в Лос-Анджелесе. Он ужасно выменял Ховарда, ужасно выменял Нэша, ужасно продлил Кобе на легендарные 48/2, ужасно подписал Мозгова и Денга на безумные деньги, а никто из его выборов на драфте так и не заиграл. И приглашать Капчака на роль управляющего перестройкой − наивность. Еще раз: это не человек с новыми идеями, и он уже давно не давал результат.
Боррего на первой же пресс-конференции обещал отойти от старомодного стиля Клиффорда и поставить команде современный привлекательный баскетбол. Но пока его можно похвалить только за доверие к молодым. Его «Хорнетс» являются одной из самых медленных и скучных команд лиги, при всем том, что даже по индивидуальным качествам исполнителей этой команде нужно играть в быстром темпе.
В феврале Джордан отпраздновал десятилетие диктатуры в «Шарлотт». К этой отметке он подошел с командой, которая всего трижды была в плей-офф, а сейчас занимает третье место с конца по стоимости франшизы после «Мемфиса» и «Нового Орлеана».
Джордан не принес ни спортивного, ни коммерческого успеха. Он давно отбил вложенные деньги за счет резкого роста стоимости абсолютно всех клубов НБА. Но от лучшего баскетболиста в истории, вокруг имени которого вырос сверхуспешный бренд, явно ожидали большего.
Перефразируя слова из фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Говном ты не был, но и до вершин не добрался». В мире НБА не стыдно быть последним, так устроен американский спорт. Худшее, что можно сделать с командой – это загнать ее в болото. А «Хорнетс» Джордана застряли в этом болоте и долго радовались жизни.
В сентябре стало известно, что Джордан продает часть «Хорнетс» миллиардерам Гэйбу Плотнику и Дэниэлу Сандхейму. Сумма сделки не разглашается, но контрольный пакет акций остается у Джордана, который точно отбил потраченную в 2010-м сумму в 175 миллионов долларов. В приветственных речах стороны рассказали красивую историю о больших планах и внедрении новых технологий. И в это можно поверить, если вспомнить, как развивается город, особенно в области IT-индустрии. Но можно понять и тех, кто видит в этом повод для переживаний. Сам Джордан тоже когда-то начинал с миноритарной доли. И неудачи всей истории, возможно, подтолкнут его к тому самому решению − несмотря на всю любовь к клубу и родному штату.