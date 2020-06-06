Майкл Джордан
баскетбол
Джордж Флойд
Майкл Джордан и его бренд пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством
06 июня 2020, 10:21
Заявление Jordan в твиттере:
«Сегодня мы объявляем, что пожертвуем 100 миллионов долларов в течение следующих десяти лет организациям, занимающимся обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию».
Сам Джордан сказал:
1. Так он и его бренд борются с «укоренившимся расизмом».
2. Поддерживают образование.
3. Сейчас они пока не понимают, как действовать. В ближайшее время Джордан продумает стратегию пожертвований.
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