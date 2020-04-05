Роналду первый среди футболистов заработает миллиард евро за карьеру

Forbes предполагает, что Криштиану пробьет отметку в миллиард евро уже в этом сезоне (даже несмотря на урезание зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса – из-за пандемии он потеряет 4,24 миллиона евро).

Таким образом, Криштиану станет четвертым спортсменом, чье состояние будет больше миллиарда евро: после Тайгера Вудса (стал миллиардером в 2009-м), Флойда Мэйвезера (2015-й) и Майкла Джордана (2015-й, когда закончил карьеру).