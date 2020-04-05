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#Криштиану Роналду #Футбол #Майкл Джордан #Флойд Мейвезер #Тайгер Вудс

Роналду первый среди футболистов заработает миллиард евро за карьеру

05 апреля 2020, 10:06

Forbes предполагает, что Криштиану пробьет отметку в миллиард евро уже в этом сезоне (даже несмотря на урезание зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса – из-за пандемии он потеряет 4,24 миллиона евро).

Таким образом, Криштиану станет четвертым спортсменом, чье состояние будет больше миллиарда евро: после Тайгера Вудса (стал миллиардером в 2009-м), Флойда Мэйвезера (2015-й) и Майкла Джордана (2015-й, когда закончил карьеру).

Здесь мы говорим о деньгах спортсменов:
Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег
Криштиану больше всех зарабатывает на инстаграме. Месси, Бекхэм и Неймар даже не близко
Коронавирус и зарплаты в НБА: игроки теряют определенную часть от контрактов и переводят деньги сотрудникам арен
2019 год – строго через деньги: рекордные контракты, высочайшие цены, главные доходы
Доход Хабиба – $11 млн. Сколько он получает от UFC и что еще приносит ему деньги
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