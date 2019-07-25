Доход Хабиба – $11 млн. Сколько он получает от UFC и что еще приносит ему деньги

За счет чего Хабиб получает деньги: бои, реклама, инстаграм

В конце 2017-го Хабиб дал большое интервью Forbes, где рассказал о своих финансах и доходах. Вот – главное из текста:

• Хабиб признался, что год, когда у него не было официальных боев (пропустил 17 месяцев из-за травмы), 50% от его доходов приносил ему контракт с Reebok, другую половину – бойцовский клуб Eagles, где главным тренером работает его отец.

• Даже в таком открытом интервью он не называл суммы сделок.

• Тогда он не занимался монетизацией инстаграма. Сейчас в его аккаунте появляется, например, реклама сервиса по переводу денег или реклама лечебного масла.

• Рассказал, что подготовка к бою стоит 40 тысяч долларов, а своему диетологу он ежемесячно платит по 10 тысяч долларов.

Хабиб сильно развивается в плане результатов, и это хорошо прослеживается по росту его гонораров за бой. За поединок с Конором он получил 2 миллиона долларов. За основные предыдущие – значительно меньше:

С Барбозой – 215 тысяч долларов. С Джонсоном – 57 тысяч. На UFC-205, где состоялся поединок Хабиба и Джонсона, Конор заработал 3,5 миллиона.

Результаты положительно сыграли и на контракте Хабиба с UFC. Недавно он заключил новое соглашение с организацией и, по данным ESPN, стал самым высокооплачиваемым бойцом. Еще один важный источник доходов Нурмагомедова от UFC – процент от суммы, полученной на продажах трансляций. В том же интервью Forbes он признался, что он обговаривается с каждым новым боем, и прайс от этого получается довольно большой.