Доход Хабиба – $11 млн. Сколько он получает от UFC и что еще приносит ему деньги
Forbes опубликовал рейтинг наиболее успешных представителей шоу-бизнеса и спорта, которым меньше 40. Список составлялся по двум моментам:
- Доходы с июня 2018-го по май 2019-го.
- Популярность (упоминания в СМИ, количество подписчиков в социальных сетях).
Так выглядит топ-10 рейтинга (справа от имени – доходы, указанные в миллионах долларов):
1. Хабиб Нурмагомедов – 11,5.
2. Ольга Бузова – 4,4.
3. Александр Овечкин – 14,5.
4. Егор Крид – 4,8.
5. Баста – 6,9.
6. Дима Билан – 6,5.
7. Тимати – 3,4.
8. Ирина Шейк – 4.
9. Артем Дзюба – 5,4.
10. Полина Гагарина – 5,3.
Хабиб не только спокойно стал лидером топа, но и попал на обложку августовского номера Forbes.
Что нужно знать о лидерстве и финансах Нурмагомедова
Первая строчка Хабиба – вполне логичное явление. В октябре прошлого года состоялся главный бой этого десятилетия между ним и Конором Макгрегором. Этот бой – сплошной рекорд. Во-первых, он побил рекорд ММА по продажам per-view. За возможность посмотреть эту схватку заплатили 2,4 миллиона человек. На этом сервис собрал 155 миллионов долларов. Бой попал в топ-4 самых просматриваемых событий в истории боевых видов спорта.
Во-вторых, этот бой побил рекорд в спортивном сегменте российского телевидения. Общий охват аудитории «Матч ТВ», включившей канал в момент трансляции, составил 4 469 563 человек.
В-третьих, сам Хабиб получил за этот бой 2 миллиона долларов (Конор – 3).
После боя с Конором Хабибом заинтересовались селебрити. К примеру, рэпер 50 Cent предложил ему перейти в Bellator (потому что считает, что UFC несправедливо обходится с ним, предлагая небольшие гонорары) и заявил, что готов заплатить за это 2 миллиона долларов. Менеджер Хабиба (его брат) сказал, что за 2 миллиона долларов 50 Cent может открыть Нурмагомедову банку колы.
Хорошо выступил по этому офферу и отец Хабиба. Он говорил: «Bellator? Туда надо добавить один ноль еще. 20 миллионов? Да. Мы цену себе знаем».
Другое сильное предложение поступило от Флойда Мэйвезера. Он заявил о возможности боксерского поединка с Хабибом и сказал, что Нурмагомедов может заработать от этого в десятки раз больше, чем от боя с Конором.
В-четвертых, этот бой сильно увеличил популярность Хабиба в социальных сетях. Буквально за пять дней после события на его аккаунт в инстаграме подписались более 4,5 миллионов человек.
За счет чего Хабиб получает деньги: бои, реклама, инстаграм
В конце 2017-го Хабиб дал большое интервью Forbes, где рассказал о своих финансах и доходах. Вот – главное из текста:
• Хабиб признался, что год, когда у него не было официальных боев (пропустил 17 месяцев из-за травмы), 50% от его доходов приносил ему контракт с Reebok, другую половину – бойцовский клуб Eagles, где главным тренером работает его отец.
• Даже в таком открытом интервью он не называл суммы сделок.
• Тогда он не занимался монетизацией инстаграма. Сейчас в его аккаунте появляется, например, реклама сервиса по переводу денег или реклама лечебного масла.
• Рассказал, что подготовка к бою стоит 40 тысяч долларов, а своему диетологу он ежемесячно платит по 10 тысяч долларов.
Хабиб сильно развивается в плане результатов, и это хорошо прослеживается по росту его гонораров за бой. За поединок с Конором он получил 2 миллиона долларов. За основные предыдущие – значительно меньше:
- С Барбозой – 215 тысяч долларов.
- С Джонсоном – 57 тысяч. На UFC-205, где состоялся поединок Хабиба и Джонсона, Конор заработал 3,5 миллиона.
Результаты положительно сыграли и на контракте Хабиба с UFC. Недавно он заключил новое соглашение с организацией и, по данным ESPN, стал самым высокооплачиваемым бойцом. Еще один важный источник доходов Нурмагомедова от UFC – процент от суммы, полученной на продажах трансляций. В том же интервью Forbes он признался, что он обговаривается с каждым новым боем, и прайс от этого получается довольно большой.
Что касается рекламы в инстаграме: этого в аккаунте Хабиба не так уж много, но это все равно приносит ему ощутимый доход. За 2018-й в его аккаунте появилось всего 8 рекламных постов. По некоторым данным, с каждого он зарабатывал не меньше 300 тысяч рублей. При этом в прошлом ноябре он заключил контракт с производителем энергетика Gorilla – соглашение рассчитано на 3 года, в течение которых он суммарно получит более миллиона долларов. Посты с напитком тоже появляются в его аккаунте.
Забавный момент. Нурмагомедов сказал, что никогда не прорекламирует пиво. Но спонсор UFC, пивоваренная компания Modelo, поместил его фотографию и фото Макгрегора на свою рекламу перед их поединком.