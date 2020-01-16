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#Сильвестр Игбун #Футбол #РПЛ #Динамо

В московскую больницу попал Игбун. Оказалось: не игрок «Динамо», а парень с чужими документами

16 января, 17:39

Телеграм-канал Mash сообщил, что форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии из-за болей в почках. Хотя недавно «Динамо» показывало фотографии со сбора в Турции, где Игбун тоже был.

Врачи «Динамо», по данным «СЭ», возмутились этому сообщению, поскольку Игбун действительно находится в клубе и не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Подтвердил это и сам футболист – он записал видео для твиттера «Динамо», где сообщил, что очень устал от тренировок в Турции, но с самочувствием все в порядке:

Позже выяснилось, что и «Динамо» с Игбуном говорят правду, и Mash не обманул. С игроком все хорошо, а в Москве под его именем лечился другой человек.

  • Он представился игроком «Динамо», показал документы и динамовский ДМС;
  • Он сделал это, чтобы лечиться бесплатно;
  • Даже когда все стало понятно, парень все равно фотографируется с людьми, будто бы именно он – звезда.

Как именно этот человек относится к Игбуну – пока вопрос. Возможно, это один из друзей футболиста, по крайней мере, так предполагает Mash.

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