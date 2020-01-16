В московскую больницу попал Игбун. Оказалось: не игрок «Динамо», а парень с чужими документами

Телеграм-канал Mash сообщил, что форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии из-за болей в почках. Хотя недавно «Динамо» показывало фотографии со сбора в Турции, где Игбун тоже был.

Врачи «Динамо», по данным «СЭ», возмутились этому сообщению, поскольку Игбун действительно находится в клубе и не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Подтвердил это и сам футболист – он записал видео для твиттера «Динамо», где сообщил, что очень устал от тренировок в Турции, но с самочувствием все в порядке: