В московскую больницу попал Игбун. Оказалось: не игрок «Динамо», а парень с чужими документами
Телеграм-канал Mash сообщил, что форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун доставлен в больницу в Москве в тяжелом состоянии из-за болей в почках. Хотя недавно «Динамо» показывало фотографии со сбора в Турции, где Игбун тоже был.
Врачи «Динамо», по данным «СЭ», возмутились этому сообщению, поскольку Игбун действительно находится в клубе и не испытывает никаких проблем со здоровьем.
Подтвердил это и сам футболист – он записал видео для твиттера «Динамо», где сообщил, что очень устал от тренировок в Турции, но с самочувствием все в порядке:
Позже выяснилось, что и «Динамо» с Игбуном говорят правду, и Mash не обманул. С игроком все хорошо, а в Москве под его именем лечился другой человек.
- Он представился игроком «Динамо», показал документы и динамовский ДМС;
- Он сделал это, чтобы лечиться бесплатно;
- Даже когда все стало понятно, парень все равно фотографируется с людьми, будто бы именно он – звезда.
Как именно этот человек относится к Игбуну – пока вопрос. Возможно, это один из друзей футболиста, по крайней мере, так предполагает Mash.