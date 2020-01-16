Футбол
Оксфорд Сити
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#Футбол #Оксфорд Сити

Травмироваться и уехать на съемки реалити-шоу. Да, так тоже бывает

16 января, 15:34

Инстаграм Финли Таппа

Клуб «Оксфорд Сити» – середняк шестой по силе английской лиги. Его не стоит путать с «Оксфорд Юнайтед» – командой из Лиги 1 (третий английский дивизион).

У «Сити» хоть и очень длинная история (клубу 137 лет), но довольно скромная. Зато сейчас о нем говорят чуть чаще. Все из-за 20-летнего защитника Финли Тапа.

В последнем матче чемпионата «Оксфорд» проиграл 0:3 «Дартфорду», а Тапп получил травму головы и был заменен. Через несколько дней клуб в твиттере заинтриговал: скоро будет объявлен какой-то важный трансфер.

И выдал: «Наш молодой звездный игрок Тапп перебирается на правах аренды в Love Island. Удачи ему от каждого из одноклубников».

Love Island – это реалити-шоу «Остров любви», где по 10 парней и девушек едут на тропический остров и заводят отношения – выбирают себе пару. В 2000-х было всего два сезона, снимать дальше не стали. Интересно, что шоу выиграли дети знаменитых футболистов – дочь Пола Гаскойна и сын Джорджа Беста.

В 2015-м шоу возобновилось, вместо скандалов там сделали упор на отношения, и рейтинги мощно возросли. Популярность среди подростков – колоссальная, родители в основном относятся скептически, а больше всего недоброжелателей – среди школьных учителей, которые считают, что шоу сильно снижает самооценку подростков, если они недовольны своей внешностью.

Аналог в России – известный многим проект «Дом-2».

Новый сезон «Острова любви» выходит в 2020-м, участники едут в Южную Африку. Именно туда направился футболист «Оксфорда» Финн Тапп.

Клуб также заявил, что не видит никаких проблем. На вопрос в твиттере о контракте игрока «Сити» заявил, что он – действует.

«Это Финн Тапп, автор победного гола в ворота лидера дивизиона – команды «Уилдстоун». Забьет ли он на «Острове любви»?».

Тапп – воспитанник клуба «МК Донс» (Лига 1), за который сыграл четыре матча. В июле он перебрался в «Оксфорд Сити», где закрепился в основе – 18 стартов и два выхода на замену.

«Сити» сейчас идет 13-м, практически не решая турнирных задач – плюс девять очков до зоны вылета, минус семь – до плей-офф за выход. Впрочем, играть «Оксфорду» еще 17 матчей.

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