Травмироваться и уехать на съемки реалити-шоу. Да, так тоже бывает

Клуб «Оксфорд Сити» – середняк шестой по силе английской лиги. Его не стоит путать с «Оксфорд Юнайтед» – командой из Лиги 1 (третий английский дивизион).

У «Сити» хоть и очень длинная история (клубу 137 лет), но довольно скромная. Зато сейчас о нем говорят чуть чаще. Все из-за 20-летнего защитника Финли Тапа.

В последнем матче чемпионата «Оксфорд» проиграл 0:3 «Дартфорду», а Тапп получил травму головы и был заменен. Через несколько дней клуб в твиттере заинтриговал: скоро будет объявлен какой-то важный трансфер.