Александр Соболев
РПЛ
Спартак
Крылья Советов
Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн
30 января, 11:25
Александр Соболев перешел в «Спартак»: пока сделку оформили как аренду до конца сезона, но летом у него активируется пункт об обязательном выкупе. За него уже заплатили 5 миллионов евро, а контракт заключат на четыре года.
Удивительно, что до 2019 года о нем почти никто не знал. Вот основные факты его быстрого прогресса.
- Соболев дебютировал в РПЛ еще в сезоне 2016/17 вместе с «Томью» и даже забил три гола. Но затем вылетел с командой в ФНЛ и остался на том же уровне результативности – 6 голов в 24 матчах.
- Два года назад, в 2018 году, Соболев перешел в «Крылья» и забил 8 за 12 матчей. Но потом «Крылья» вышли в РПЛ, и Соболев сел в запас – только один гол в 12 матчах.
- Немного спасла аренда в «Енисей»: во второй половине он забил три за последнюю команду РПЛ и в следующем сезоне снова получил шанс в «Крыльях», в котором и стал одним из лучших бомбардиров.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые