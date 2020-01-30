Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн

Александр Соболев перешел в «Спартак»: пока сделку оформили как аренду до конца сезона, но летом у него активируется пункт об обязательном выкупе. За него уже заплатили 5 миллионов евро, а контракт заключат на четыре года.

Удивительно, что до 2019 года о нем почти никто не знал. Вот основные факты его быстрого прогресса.