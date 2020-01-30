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#Александр Соболев #РПЛ #Спартак #Крылья Советов

Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн

30 января, 11:25

Александр Соболев перешел в «Спартак»: пока сделку оформили как аренду до конца сезона, но летом у него активируется пункт об обязательном выкупе. За него уже заплатили 5 миллионов евро, а контракт заключат на четыре года.

Удивительно, что до 2019 года о нем почти никто не знал. Вот основные факты его быстрого прогресса.

  • Соболев дебютировал в РПЛ еще в сезоне 2016/17 вместе с «Томью» и даже забил три гола. Но затем вылетел с командой в ФНЛ и остался на том же уровне результативности – 6 голов в 24 матчах.
  • Два года назад, в 2018 году, Соболев перешел в «Крылья» и забил 8 за 12 матчей. Но потом «Крылья» вышли в РПЛ, и Соболев сел в запас – только один гол в 12 матчах.
  • Немного спасла аренда в «Енисей»: во второй половине он забил три за последнюю команду РПЛ и в следующем сезоне снова получил шанс в «Крыльях», в котором и стал одним из лучших бомбардиров.
Все фото: РПЛ
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